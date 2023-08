Grande intervento di BONIFICA, PREVENZIONE STRADALE e ANTINCENDIO nell’area che

va dall’ingresso di Cava di Sorciaro fino al cimitero comunale di Priolo.

Il sindaco Pippo Gianni ringrazia il Libero Consorzio di Siracusa, che ha accolto la richiesta di

ripulire tutta la zona, insieme agli operai della PrioloinHouse.

“Questa Amministrazione, d’accordo con IGM – fa sapere il primo cittadino – ha intensificato i

controlli del territorio per individuare chi abbandona rifiuti o li conferisce in modo errato.

L’aumento dei controlli ha portato ad una conseguente crescita delle sanzioni da parte della Polizia

Municipale.

Nei primi 6 mesi dell’anno sono stati centinaia i controlli eseguiti nell’ambito della differenziata e

decine le multe elevate.

Ci affidiamo al senso di responsabilità dei nostri concittadini e chiediamo la loro collaborazione.

Ognuno di noi, con piccoli comportamenti corretti, può contribuire a mantenere il decoro

dell’ambiente in cui viviamo”.

