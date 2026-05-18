Grande partecipazione all’Open Day della prevenzione organizzato dall’ASP di Palermo negli spazi dell’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito delle iniziative collegate alla 110^ edizione della Targa Florio. Nel corso della giornata sono state effettuate complessivamente 651 prestazioni gratuite tra screening oncologici, vaccinazioni, controlli specialistici e servizi amministrativi.





L’iniziativa ha fatto registrare una forte adesione da parte di studenti, famiglie e cittadini, confermando l’efficacia del modello di prevenzione itinerante adottato dall’Asp Palermo, che punta a portare i servizi direttamente nei luoghi di maggiore aggregazione e partecipazione. Particolarmente apprezzate le attività dedicate allo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse, alla prevenzione oncologica, cardiovascolare, diabetologica e pneumologica, insieme agli screening pediatrici, alle vaccinazioni e ai servizi di prevenzione veterinaria.





“Essere presenti in contesti come quello universitario e in eventi di grande richiamo popolare come la Targa Florio – ha detto il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze – significa intercettare le persone nei luoghi della vita quotidiana e avvicinare concretamente la sanità ai cittadini. La partecipazione registrata conferma quanto ci sia bisogno di una prevenzione accessibile, vicina e facilmente fruibile”.

L’Open Day è stato realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, con i volontari del Distretto Lions 108YB Sicilia e con l’IZS Sicilia.

Il programma delle attività itineranti dell’Asp Palermo proseguirà il 19 e 20 maggio a Ustica. Nel parcheggio di via Petriera sarà allestito il villaggio della salute con visite ed esami di sreening gratuiti per gli abitanti dell’isola.

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