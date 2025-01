Per Borgetto 70 mila euro per la manutenzione degli immobili scolastici e 50 mila euro per il restauro della sagrestia e dei locali parrocchiali

Il deputato regionale di FI Marco Intravaia: “La nostra priorità sono i giovani che tendono ad abbandonare la loro terra, soprattutto nei piccoli centri”

Nel totale, un contributo regionale di 120 mila euro è stato destinato al comune di Borgetto: a beneficio della manutenzione delle scuole e per la ristrutturazione della sagrestia e dei locali parrocchiali della Chiesa Madre.

“La nostra priorità in un piccolo centro – ha spiegato Intravaia – sono i giovani, che troppo spesso tendono ad abbandonarli. Edifici scolastici sicuri e sottoposti a manutenzione sono la prima risposta; e poi il sostegno a chi si prodiga per organizzare attività aggregative, come la parrocchia, che è un punto di riferimento per tutta la comunità”.

