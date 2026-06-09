Alla XXVI Assemblea di Trevi confermata la Vicepresidenza a Giuseppe Simone: in cantiere la “Festa dei Borghi Siciliani” per accendere i riflettori sulle aree interne

Una delegazione siciliana compatta e proattiva ha preso parte alla XXVI Assemblea Nazionale dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, che si è svolta il 29 e 30 maggio a Trevi (PG). Un appuntamento centrale – quest’anno con valenza elettiva per il rinnovo delle cariche del prossimo quinquennio – culminato con la riconferma della Vicepresidenza nazionale per la Sicilia, al fianco del rieletto Presidente nazionale Fiorello Primi.

Risultato che rappresenta un motivo di orgoglio per la rete regionale e che fa da trampolino di lancio per un nuovo e ambizioso progetto a cui il coordinamento siciliano, guidato dal Coordinatore regionale Michelangelo Giansiracusa, sta già lavorando.





Nasce la “Festa dei Borghi Siciliani”: la prima edizione a Erice

La grande novità emersa dall’Assemblea è l’ideazione della Prima Festa dei Borghi di Sicilia. Il Comune di Erice ha già dato la propria disponibilità a ospitare e co-finanziare una “due giorni” che segnerà il debutto ufficiale del format, concepito per diventare un appuntamento annuale e itinerante. Ogni anno, infatti, la manifestazione cambierà location in funzione della disponibilità dei comuni ospitanti.

La rete siciliana coinvolgerà attivamente la classe politica regionale, dimostrando nei fatti come le risorse che i Borghi si sono guadagnati in questi anni vengano investite per dare reale visibilità ai territori. L’intento è accendere i riflettori sulle tematiche cruciali che interessano le aree interne: sanità, infrastrutture, spopolamento – senza rinunciare allo spirito e alla vitalità delle tipiche feste dei borghi.

“Questa prima festa a Erice rappresenta un passo fondamentale per la nostra organizzazione”, dichiara Giansiracusa. “Vogliamo dimostrare che i borghi siciliani non sono solo custodi di tradizioni e bellezza, ma laboratori di sviluppo per le aree interne. Nel prossimo direttivo sceglieremo insieme la tematica centrale, ascoltando ogni singolo amministratore, affinché questo evento diventi un momento di dialogo costruttivo con la classe politica regionale sul futuro dei nostri territori”.





Le dichiarazioni del Vicepresidente nazionale Giuseppe Simone

A margine dei lavori, Giuseppe Simone, Vicepresidente Nazionale riconfermato, ha voluto ringraziare la delegazione siciliana, tracciando la rotta per i prossimi mesi:

“Ancora una volta la Sicilia dei Borghi con la folta partecipazione all’Assemblea di Trevi ha dimostrato entusiasmo, dinamismo, coesione e voglia di fare. La mia riconferma nel prestigioso ruolo, più che a meriti personali, è ascrivibile a questo impegno collegiale di tutti i Sindaci di Sicilia, con in testa Michelangelo Giansiracusa, che ci guida con tanta passione e competenza. Ci attendono nuove sfide e nuovi traguardi, in primis la prima festa dei Borghi di Sicilia, alla quale da oggi con Michelangelo e con il nostro direttivo lavoreremo senza trascurare gli altri obiettivi già concordati”.

Con l’assetto nazionale confermato e le nuove iniziative in agenda, la rete siciliana ribadisce il proprio impegno sul territorio. La strada verso uno sviluppo stabile delle aree interne necessita di passi concreti, e la Sicilia dei Borghi continuerà a lavorare in questa direzione attraverso il dialogo e la progettualità a lungo termine.

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