Ricerche in corso

Un turista olandese di 45 anni è disperso dalle 12:30 di oggi, sabato 25 luglio, nelle acque del lago di Como, all’altezza di Menaggio. L’uomo aveva noleggiato una barca e si trovava a bordo con i suoi tre figli.

La dinamica

Il 45enne si è tuffato dopo aver visto il figlio sedicenne in difficoltà in acqua, in un punto in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri. Nel frattempo l’imbarcazione, con a bordo gli altri due figli, si è allontanata, probabilmente spinta dalla corrente. Padre e figlio hanno cercato di raggiungerla a nuoto. Il ragazzo ce l’ha fatta, il padre si è inabissato.

Il salvataggio del sedicenne

I due ragazzi rimasti sulla barca hanno attirato l’attenzione di alcune persone di passaggio, che sono riuscite a recuperare il sedicenne e a portarlo in salvo. Del padre, invece, nessuna traccia. Il giovane è stato affidato alle cure dei sanitari.

Le ricerche

Dopo diverse segnalazioni arrivate al 112 è scattata una mobilitazione ampia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Menaggio, la squadra di soccorso acquatico dei vigili del fuoco di Como, i vigili del fuoco di Dongo con una barca d’appoggio e i sommozzatori arrivati da Malpensa con l’elicottero Drago 153. Altri specialisti sommozzatori sono in arrivo da Torino. Presenti anche la Guardia costiera, i carabinieri di Menaggio e il personale del 118.