Sono ore di angoscia nella zona di Eloro, nel siracusano, dove da alcune ore è scattato l’allarme per la scomparsa di un giovane turista straniero. Il ragazzo, minorenne, si trovava in Sicilia in vacanza con la sua famiglia quando ha deciso di fare il bagno. Da quel momento, di lui si sono perse le tracce.

Cosa è accaduto

Le acque di Eloro, meta ambita dai turisti per la loro bellezza, si sono trasformate in uno scenario di apprensione. Secondo le prime ricostruzioni, ancora da verificare, il ragazzo sarebbe entrato in mare e non sarebbe più riemerso. La dinamica esatta di quanto accaduto rimane al momento avvolta nel mister

Le ricerche

Le operazioni di ricerca sono scattate immediatamente e procedono senza sosta su più fronti. In mare la Capitaneria di Porto ha dispiegato una motovedetta, che sta battendo la zona in modo sistematico. Dal cielo, l’elicottero dei Vigili del Fuoco sorvola l’area offrendo supporto visivo dall’alto. A terra, nel frattempo, gli agenti della Polizia di Stato si muovono lungo la costa nel tentativo di raccogliere ogni elemento utile.

La famiglia del giovane, sotto shock, segue con il fiato sospeso l’evolversi delle ricerche. L’età della vittima — meno di diciotto anni — rende la vicenda ancora più straziante.