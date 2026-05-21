Emozioni, uniche e forti. Come solo la boxe sa regalare. Sabato 30 maggio, il PalaSpedini di Catania si trasformerà in un’arena di pugilato di alto livello per la “Boxing night of champions”, organizzata dalla Cavallaro Boxing Team. Ingresso gratuito: il palazzetto sarà aperto dalle ore 18, gli incontri avranno inizio alle 19.30, in un’escalation di intensità.

Il giovane Salvatore Cavallaro Jr., pugile della Cavallaro Boxing Team, sarà uno dei protagonisti della serata, affrontando il panamense Omir Rodriguez nella categoria Pesi Medi in un incontro sulla distanza delle 6 riprese. “Combattere a Catania davanti alla mia gente è una motivazione enorme e voglio farmi trovare pronto sotto ogni aspetto.”, ha dichiarato Cavallaro Jr. “Sto affrontando questa preparazione con grande serietà, concentrazione e sacrificio. Questo sarà il mio secondo match da professionista e desidero regalare una grande prestazione e tanto spettacolo al pubblico che verrà al PalaSpedini”.





Tra gli incontri più attesi della manifestazione ci sarà il secondo match da professionista di giovane pugile della Cavallaro Boxing Team, pronto a salire nuovamente sul ring davanti al pubblico della sua città.

La serata sarà ricca di emozioni: la Fight Card include:





Categoria Pesi Supermedi: Aldo Neglia “El Makiko” vs Konstantine Jangavadze

Categoria: Pesi Mediomassimi: Claudio Kraiem “La Roccia” vs Pridon Kakitashvili

Categoria Pesi Medi :Salvatore Cavallaro Jr. vs Omir Rodriguez

Main Event, categoria: Pesi Supermedi: Salvatore Cavallaro “Occhi di Tigre” vs Iago Kiziria

Staff Tecnico Cavallaro Boxing Team

• Giovanni Cavallaro

• Gennaro Moffa

• Giuseppe Platani

• Giuseppe Recupero (Egorov)

• Mimmo Filippella – Tecnico Fiamme Oro

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