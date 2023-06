Brand Eolie organizza “Miss Italia 2023” a Lipari e lancia per la prima volta il titolo speciale “Miss Isole Eolie” alle semifinali nazionali.

Nell’isola , il 21 luglio, la selezione provinciale al White beach club e, il 22 luglio, la prima finale regionale nel suggestivo scenario del teatro del castello con il premio “La perla eoliana” a sette eccellenze dell’arcipelago segnalate dalla rete.

Lipari 21.06.2023- Brand Eolie società eoliana operante nella promozione turistica, nella qualità di soggetto organizzatore per l’arcipelago, in partnership con l’Associazione Glamour Production esclusivista regionale del Concorso, organizza a Lipari (Me) Miss Italia 2023. Il prestigioso concorso nazionale si svolgerà al teatro del castello il 22 luglio p.v. ( inizio ore 20,30) con la prima finale regionale che vedrà, per la prima volta, l’elezione di “ Miss Isole Eolie”. Un titolo fortissimamente voluto da Brand Eolie che concorrerà alle semifinali e, nell’eventualità, alla finale nazionale, nell’ottica del rilancio turistico delle isole, patrimonio dell’Umanità Unesco.

Nel corso della serata si terrà il premio “ La perla eoliana” che sarà attribuito da Brand Eolie a sette eccellenze nei campi artistico , artigianale, imprenditoriale, promozionale, della solidarietà, dell’incoming, e della buona cucina. Sarà il popolo della rete a segnalare le perle eoliane attraverso il seguente link: https://www.eolielive.it/le-perle-eoliane/

Alla finale regionale di sabato 22 luglio si accederà attraverso il superamento della selezione provinciale che si svolgerà venerdì 21 luglio ( inizio ore 20,30) al White Beach club nell’incantevole baia di Papisca. Nel corso della serata sarà eletta Miss Lipari che, con la seconda classificata, si aggiudicherà la borsa di studio istituita dall’Accademia degli Studi Turistici e Manageriali di Palermo.

Il riconoscimento rappresenta un contributo alla costruzione di un percorso professionale. Prevede la partecipazione a un “Professional Master Training” post

diploma-laurea, da svolgersi presso le oltre 470 imprese turistiche alberghiere associate presenti su tutto il territorio nazionale.

Le prime sei classificate alla selezione provinciale si qualificheranno direttamente per la finale regionale al teatro del castello del 22 luglio (insieme alle altre finaliste provenienti dalle selezioni provinciali in corso di svolgimento in Sicilia) al termine della quale sarà eletta “Miss Isole Eolie”

Presenteranno i due eventi Antonello Consiglio e Giada Rumè (Miss Sicilia 2021) con la partecipazione di Anita Lucenti (Miss Sicilia 2022) e “special guest” Miss Sicilia e Miss Eleganza 2016 Chiara Esposito noto volto televisivo (L’Eredità su Raiuno, Temptation Island Vip su Canale5 e The Coach su 7Gold).

Possono partecipare tutte le ragazze nate o residenti in Sicilia che compiono 18 anni entro il 27 Agosto 2023 e non abbiano superato i 30 anni al 31 Dicembre 2023.

Per le iscrizioni alla selezione provinciale (Miss Lipari) cliccare sul seguente link: https://www.missitalia.it/concorso/partecipa.php

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.