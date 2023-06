L’8 giugno esce l’ultimo singolo di

BRANDO MADONIA

“AD OCCHI CHIUSI” feat. Ester Pantano

AD OCCHI CHIUSI è l’ultimo brano che si aggiunge e chiude l’album

“Le conseguenze della Notte” (Pulp Entertainment/ Ingrooves)

il primo album da solista del cantautore siciliano

disponibile online ed in versione fisica.

Ad occhi chiusi

vede la collaborazione artistica tra due amici Brando ed Ester

e una passione condivisa per la musica e il cinema.

Due diverse prospettive artistiche per raccontare una storia attraverso gli occhi di un musicista e di un’attrice. A breve infatti, in uscita anche il videoclip del brano con la regia di Ester Pantano, attrice nota al grande pubblico per la serie Màkari diretta da Michele Soavi e molto altro.

https://ingrv.es/le-conseguenze-della-wnr-f

È stato bello vedere come l’arte possa unire due persone che si conoscono da tempo in modi unici e creativi.

La canzone, parla di due persone che vogliono stare insieme ma incapaci di farlo se non ad occhi chiusi, ovvero immersi nell’emozione dell’amore senza saper affrontare la realtà ed i suoi eventuali ostacoli.

Crediti:

Rec: Brando Madonia

Prod: Brando e Mattia Madonia

Mix & Master: Michele Musarra

Etichetta: Pulp Entertainment

Distribuzione: INgrooves

Grafiche: Enrico Battiato – Wawy web agency

