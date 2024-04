“Breve Viaggio Musicale Intorno al Mondo” arriva al Teatro Politeama di Palermo con la partecipazione speciale della compositrice pianista Maria Angela Ciurleo.

Un evento straordinario sta per prendere vita al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, dove l’Associazione 7Colonne, l’ASDP Pegaso e l’Eventes 3.0 srl presentano con orgoglio il concerto di beneficenza “Breve Viaggio Musicale Intorno al Mondo”. Questo eccezionale evento musicale, che si terrà il 28 aprile alle 17:30, non solo delizierà il pubblico con un viaggio sonoro attraverso le epoche e i generi musicali, ma contribuirà anche a una nobile causa, supportando l’unità di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Crotone per l’acquisto di macchinari in memoria della piccola Ginevra.

L’evento avrà una partecipazione esclusiva dell’Orchestra Scarlatti Young di Napoli, sotto la direzione e il clarinetto solista del maestro Gaetano Russo e della rinomata compositrice e musicista Maria Angela Ciurleo, nota per la sua visione creativa e la sua capacità di trasportare il pubblico in un viaggio spirituale attraverso la sua musica unica.

Maria Angela Ciurleo, con la sua fusione di sonorità classiche ed elettroniche, incanta e ispira il pubblico, invitandolo a esplorare le profondità dell’anima e la vastità dell’universo attraverso la sua musica. La sua partecipazione a questo concerto aggiunge un tocco di eccellenza artistica e spiritualità, rendendo l’esperienza musicale ancora più coinvolgente e significativa.

Il “Breve Viaggio Musicale Intorno al Mondo” offrirà al pubblico un programma variegato e coinvolgente che spazia dalla musica classica a composizioni contemporanee, interpretate da artisti di fama internazionale.

Per ulteriori dettagli e per acquistare i biglietti, visitare il sito TicketOne o dalla pagina Facebook al link: www.facebook.com/polisportivapegasoathletic.

Luogo: Teatro Politeama, Via Filippo Turati, 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

