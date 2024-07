Sarah Brizzolara, Componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico, ed Edward Richard Junior Bosco, Dirigente del PD in Sicilia, rilasciano una dichiarazione congiunta per affrontare le difficoltà che i giovani italiani devono superare nell’inserimento nel mercato del lavoro.

“È arrivato il momento di intervenire sulle crescenti difficoltà che i giovani incontrano nel trovare un’occupazione stabile, tra tirocini prolungati e costi elevati per la formazione.”

L’ingresso e la progressione nel mercato del lavoro rappresentano sfide significative per i giovani in Italia. Purtroppo, molti di loro devono affrontare lunghi periodi di tirocinio prima di ottenere un contratto di lavoro, a volte anche oltre i 24 mesi complessivi tra tirocini curriculari ed extra-curriculari. Questa situazione è preoccupante, poiché i giovani dovrebbero poter accedere a opportunità di lavoro stabili e retribuite in modo adeguato dopo aver completato i loro studi.

Inoltre, per alcuni ruoli lavorativi, è richiesto il conseguimento di master costosi, che possono arrivare a costare tra i 15.000 e i 25.000 euro. Questo rappresenta un onere finanziario significativo per molti giovani e famiglie, che spesso sono costretti a fare affidamento su prestiti per poter sostenere tali costi. Un altro problema evidenziato riguarda il costo della vita, in particolare nelle grandi città come Milano, dove molte di queste opportunità formative e lavorative si concentrano.

Mentre i giovani che riescono a ottenere tirocini in Lombardia si trovano a svolgere mansioni anche tecniche e a fornire importanti contributi alle aziende, percepiscono una retribuzione minima a partire dai 500 euro mensili per 40 ore settimanali. Questa situazione è chiaramente insoddisfacente e non valorizza adeguatamente il lavoro e le competenze dei giovani. Nel Sud Italia, inoltre, è veramente difficile trovare un tirocinio retribuito.

Ad esempio, l’Associazione Nazionale InOltre – Alternativa Progressista, di cui siamo soci, si impegna da sempre a trovare soluzioni concrete per affrontare queste sfide e migliorare le opportunità di lavoro per i giovani, dove abbiamo già presentato agli eurodeputati del Partito Democratico una nostra proposta di Salario Minimo. “Un’eventuale proposta per quanto riguarda i tirocini, potrebbe includere la regolamentazione dei tirocini per limitarne l’abuso (la durata dei tirocini), l’introduzione di incentivi per le aziende che offrono contratti di lavoro a tempo indeterminato ai giovani dopo i tirocini, e il sostegno finanziario per l’accesso a master e corsi di specializzazione.

Solo affrontando in modo deciso queste problematiche, sarà possibile creare un futuro più equo per i giovani, permettendo loro di realizzare il proprio potenziale e contribuire allo sviluppo economico e sociale.”

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

