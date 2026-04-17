«Desidero esprimere il mio apprezzamento alla Giunta, al Sindaco e al Corpo di Polizia Municipale per la prontezza e l’efficacia con cui sono intervenuti in merito alla vicenda verificatasi in piazza Università».

Lo dichiara la consigliera comunale di Catania del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Simona Latino, a seguito dell’episodio che ha visto protagonista un’attività commerciale al centro di un caso di comunicazione ritenuta inappropriata e offensiva, diffusa attraverso i social network.

«L’azione immediata degli uffici e degli agenti – prosegue Latino, in veste anche di presidente della nona commissione – ha consentito di ristabilire il rispetto delle regole e il decoro in uno dei luoghi simbolo della nostra città. Un segnale chiaro che dimostra come le Istituzioni siano presenti e vigili nella tutela dell’immagine di Catania».





«Allo stesso tempo – aggiunge – non possiamo ignorare quanto questo episodio evidenzi una criticità sempre più attuale: nell’era digitale è estremamente complesso controllare i contenuti e i messaggi che vengono diffusi. La velocità con cui un video può diventare virale supera qualsiasi filtro preventivo, rendendo ancora più centrale il senso di responsabilità di chi comunica».





«La libertà di espressione – sottolinea la consigliera – non può mai tradursi in volgarità o mancanza di rispetto. È necessario promuovere una cultura della comunicazione basata su linguaggi adeguati e coerenti con i contesti, soprattutto quando si opera in spazi pubblici, fisici o virtuali, che sono accessibili a tutti».

«Catania sta portando avanti un percorso di crescita e di rilancio – conclude Latino – e passa anche da questi aspetti. Il decoro urbano non è fatto solo di interventi materiali, ma anche di comportamenti e parole. Difendere l’immagine della città significa tutelare l’intera comunità».

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