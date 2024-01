Con l’arrivo del nuovo anno, la Home Restaurant Hotel, guidata dal CEO Gaetano Campolo e dal suo staff, estende gli auguri di un Felice Anno Nuovo a tutta la community. Attraverso un messaggio carico di entusiasmo, Campolo riflette sull’anno appena concluso e svela alcune emozionanti novità in arrivo per il 2024.

Un 2023 da Sogno Condiviso

Campolo commenta il 2023 come il coronamento di un sogno condiviso, un’esperienza che ha coinvolto centinaia di affiliati in tutta Italia e migliaia di italiani. La Home Restaurant Hotel ha offerto a un vasto pubblico la possibilità di scoprire la bellezza di questo settore innovativo, condividendo momenti unici e straordinari.

Prospettive Brillanti per il 2024

Guardando al futuro, Campolo esprime la fiducia che il 2024 vedrà una crescita significativa. Tuttavia, essendo il settore home restaurant innovativo, evita di fare previsioni precise. L’entusiasmo è palpabile quando Campolo afferma che nel corso dell’anno la nuova piattaforma sarà lanciata online, con la versione Beta della Home Page già disponibile dall’inizio delle vacanze di Natale.

Iniziative di Successo e Collaborazioni

Il CEO menziona con orgoglio il successo della Petizione al Governo, che ha superato le 1000 firme, sottolineando l’importanza della voce della community. Inoltre, Campolo presenta due progetti letterari emozionanti: un libro sul settore Home Restaurant dal 2015 ad oggi, distribuito direttamente dalla Home Restaurant Hotel srl con collaborazioni di promozione stampa in tutto il territorio italiano, e un libro di ricette scritto in collaborazione con gli affiliati e food blogger, previsto in pubblicazione per settembre e distribuito su tutte le piattaforme online dal titolo Regione che vai Ricetta che trovi.

Auguri di Felice Anno Nuovo

Infine, lo staff della Home Restaurant Hotel conclude con gli auguri di un felice 2024. Un anno che si preannuncia ricco di opportunità, crescita e condivisione di esperienze culinarie uniche. La Home Restaurant Hotel si impegna a continuare a offrire un servizio di qualità e a promuovere il settore home restaurant, portando avanti il suo impegno verso la community.Un augurio di felicità, successo e gustose avventure culinarie dallo staff della Home Restaurant Hotel. Buon 2024!

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.