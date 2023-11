Your browser does not support the video element.

Marsala – Giovedì 30 novembre, alle ore 21.30, al Teatro Impero di Marsala si ride! I “cumpari” Enzo e Nicola (di Scialare Eventi) portano/organizzano al teatro lo spettacolo “Ridere è salutare. Ciao”, tanto cabaret ma anche tante belle sorprese. Uno show unico e completo. Due spettacoli in uno, due ore e mezza di sane e coinvolgenti risate. Lo spettacolo comico prevede la performance di due gruppi comici siciliani: i marsalesi Trikke e Due Cabaret (organizzatori dell’evento) e il famosissimo duo palermitano Toti & Totino. Presente anche la scuola di ballo Estrella Latina di Irene Ingardia.

Toti e Totino (al secolo Salvatore Mancuso e Salvatore La Mantia), apprezzati e conosciuti non solo in Sicilia, tornano ad esibirsi al Teatro Impero. A Marsala i due comici contano su un consistente gruppo di fan. Toti & Totino costituiscono un sodalizio ben collaudato da oltre quarant’anni con una vis comica semplice e diretta che diverte il pubblico, dai più piccoli ai più grandi.

I Trikke e Due (Enzo Amato Màs & Nicola Anastasi) giocano in casa, e da sedici anni, con la loro comicità semplice e brillante hanno fatto divertire migliaia di spettatori in tutta la Sicilia, e non solo, negli ultimi due anni. I loro infiniti video (reel) sui social sono diventati virali tanto da raggiungere in media quasi un milione di visualizzazioni giornaliere (TikTok, Facebook, Instagram e YouTube). I Trikke e Due, dopo il grandissimo e fortunatissimo tour estivo, ripartono dunque con gli spettacoli nei teatri e al chiuso.

Enzo e Nicola: “Siamo stra-felici di portare ancora una volta il nostro cabaret nei teatri. Quest’estate abbiamo ‘abbracciato’ ancora una volta il nostro pubblico nelle piazze e negli eventi live. Pubblico che è notevolmente cresciuto nell’ultimo periodo grazie al grandissimo successo dei video. E’ una sensazione strana perché facciamo spettacoli da oltre 30 anni e questa popolarità improvvisa non ce l’aspettavamo proprio. E’ incredibilmente bello però. Bello perché entriamo nelle vite delle persone portando allegria e risate nelle case, nei luoghi di lavoro, durante i viaggi, le vacanze…”.

Per info e biglietti (10,00 euro) 380.3891050, oppure nelle seguenti attività:

Centro Copia 1 (Via Nino Bixio – Marsala 0923 981706);

Panificio Vito Saladino (Pastorella, Marsala);

Cartolibreria “La Coccinella” di Francesca Fici (Strasatti, Marsala);

“Barberia87” di Calogero Ferreri (Strasatti, Marsala);

Acconciature “Look & Style” di Giuseppe Vinci (Strasatti, Marsala);

Toti & Totino e Trikke e Due Cabaret​, giovedì 30 novembre, alle ore 21.30. Teatro Impero (Viale Vittorio Veneto – Marsala – TP)

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.