Ho segnalato più volte la necessità di procedere con una pulizia radicale delle caditoie presenti sul territorio cittadino, soprattutto in vista dell’arrivo della stagione delle piogge, ma ad oggi non ho ricevuto alcun riscontro concreto alle mie richieste.



La situazione che si registra in diverse zone della città è tutt’altro che rassicurante: siamo ancora prima dell’autunno e già si riscontra una consistente presenza di fogliame e detriti sulle strade, mentre numerose caditoie risultano coperte e parzialmente ostruite proprio dal materiale che, in occasione delle prime piogge, rischia inevitabilmente di finire all’interno dei tombini.





A questo si aggiunge il mancato intervento di potatura degli alberi, che continua a determinare la caduta di foglie e residui vegetali sul manto stradale, aggravando ulteriormente una situazione già compromessa anche dalla mancanza di uno spazzamento stradale regolare e adeguato.

Non possiamo permetterci di arrivare alle prime piogge intense con le caditoie già ostruite. Il rischio è quello di compromettere il regolare deflusso delle acque meteoriche, favorendo la formazione di allagamenti e creando pericoli per automobilisti e pedoni, oltre al possibile danneggiamento di abitazioni, attività commerciali e proprietà private.





Per questo motivo chiedo al Sindaco di intervenire affinché venga programmata e realizzata la potatura degli alberi nelle aree che ne necessitano, evitando che il fogliame continui ad accumularsi sulle strade e sulle caditoie.

Alla RAP chiedo invece uno spazzamento del territorio realmente consistente e, soprattutto, programmato con cadenza regolare, indicativamente ogni 3-4 giorni nelle zone maggiormente interessate dalla caduta di fogliame. Non è sufficiente intervenire sporadicamente: serve una programmazione che consenta di mantenere le strade pulite e impedire che foglie e detriti vengano trascinati nelle caditoie durante le precipitazioni.





Ad AMAP chiedo, infine, di procedere con la massima urgenza alla pulizia e alla liberazione delle caditoie già ostruite o ricoperte dal fogliame, così da garantire il corretto drenaggio delle acque e permettere alla città di affrontare la stagione delle piogge nelle condizioni più adeguate possibili.

Ritengo che su temi che riguardano la sicurezza del territorio e la prevenzione degli allagamenti non si possa attendere che si verifichi l’emergenza prima di intervenire.

La prevenzione deve cominciare adesso, quando siamo ancora in tempo per mettere in sicurezza il sistema di drenaggio urbano e affrontare l’autunno senza trovarci, ancora una volta, a rincorrere le emergenze dopo i primi temporali.

NATALE PUMA Consigliere Comunale di Palermo, Sud Chiama Nord



Luogo: palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.