Palermo 8 aprile 2026 – Domani, giovedì 9 aprile, alle ore 16, al Caffè Letterario, presso Arci Porco Rosso, in via Casa Professa, 2, si terrà la presentazione del libro “La strage più lunga. Calendario della memoria dei dirigenti sindacali e degli attivisti del movimento contadino e bracciantile, caduti nella lotta contro la mafia 1893-1966” di Dino Paternostro (edizioni La Zisa).

“Il libro – spiegano gli organizzatori – racconta la lunga scia di violenze contro il movimento contadino siciliano, riportando alla luce le storie dimenticate di sindacalisti e attivisti uccisi dalla mafia. Mafia, agrari e parte della politica hanno ostacolato con violenza le rivendicazioni di quegli anni guidate dal sindacato, che coraggiosamente rivendicava lavoro, diritti, libertà. Attraverso archivi e testimonianze, dal libro emerge il ruolo fondamentale del sindacato nella costruzione di una Sicilia più giusta e democratica. L’autore vuole restituire memoria e valore a coloro che hanno lottato per rendere questa terra libera”.

La presentazione del “calendario della memoria” con le storie dei singoli dirigenti sindacali, strumento utile di approfondimentro curriculare in particolare per le scuole secondarie, sarà anche occasione per confrontarsi sulla tematica della rivalsa e dell’ emancipazione da contesti sociali violenti e mafiosi. Il ciclo di eventi della seconda edizione del Caffè Letterario è organizzato da Associazione Disabili Visivi, Arci Porco Rosso, Cgil Palermo, Spi Cgil Palermo, Cgil ufficio politiche per il lavoro e inclusione delle persone con disabilità, Associazione Retinopatici e Ipovedenti Siciliani, Disability Pride.

E’ possibile partecipare da remoto tramite il seguente link:

https://us02web.zoom.us/j/88519748248?pwd=AybdArTXROruWbc9JPzj6KLuvvSler.1





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