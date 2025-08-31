Una notizia che scalda il cuore e accende i riflettori sulla cultura del Sud: il volume Ammare. Integrazione e convivenza nel Mediterraneo. Il modello Mazara del Vallo, scritto da Roberto Marrone e Giuseppe Messina e pubblicato da Multiverso Edizioni, ha meritato un prestigioso secondo posto nella sezione “Saggio” del Premio Letterario Kerasion, inserito nel contesto culturale della rassegna “Letture nel Borgo” promossa dal Comune di San Pietro Apostolo (CZ).

Il riconoscimento assume un valore ancora più significativo perché l’opera è stata selezionata tra oltre 100 libri in gara, a testimonianza della qualità e della profondità del lavoro svolto dagli autori.

“Siamo felicissimi e commossi per questo importante riconoscimento,” hanno dichiarato Roberto Marrone e Giuseppe Messina. “Il Premio Kerasion si è confermato una vetrina di altissima qualità, grazie all’accuratezza della selezione e al valore dei testi in gara. È un onore essere parte di una manifestazione che aspira con merito a diventare l’evento letterario d’eccellenza del Sud Italia. Questo premio ci permette di portare la magia di Mazara del Vallo — con le sue culture, le sue profondità e la sua storia — ancora una volta in giro per lo Stivale.”

Gli autori desiderano ringraziare di cuore la giuria, l’organizzazione e gli enti promotori, che con rigore e passione hanno elevato il livello del concorso, valorizzando testi densi e significativi.

