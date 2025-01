L’ Athletic Club Palermo alza al cielo la sua prima storica Coppa Italia regionale dopo appena 4 mesi di vita nel futsal rosa. Capitan Giulia Corsetti e compagne domenica 5 Gennaio 2025 superano meritatamente al termine di una bella e intensa gara al Palaviagrande la forte Me.Ta.Sport Ragusa con il risultato finale di 4-1 conquistando alle falde dell’Etna il primo ambito e prestigioso il titolo regionale.



Le nerorosa di coach Salvo Lo Piccolo grande motivatore, grande tecnico di spessore coadiuvato dal suo fidato collaboratore il bravo Luca Lo Piccolo, hanno lavorato sodo in campo da inizio Settembre con le calcettiste per costruire un vero e proprio Progetto sportivo coadiuvato dal Presidente Gaetano Conte, dal Co-Presidente Michele Lo Valvo e dal Direttore Generale Rosario Vadala’.

Un plauso va alla Dirigenza palermitana del futsal rosa da Rita Scrimenti a Rossella Di Maggio per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi, un lavoro certosino e meticoloso iniziato da zero e che piano piano con grande umiltà, professionalità e sacrificio ha iniziato a dare e soprattutto a raccogliere i primi frutti.

Nella finalissima regionale giocata domenica pomeriggio al Palasport di Viagrande, le nerorosa hanno disputato una grande gara di sacrificio, di intensita’ e di gruppo contro un ottimo avversario quale la Me.ta. Sport Ragusa di coach Marco Tumino. Una finale unica che si e’ giocata causa rinuncia del S. Sofia Licata e che ha permesso quindi alle due formazioni, prime nei rispettivi Gironi del Campionato regionale di Serie C , di poter ambire al prestigioso titolo quale la Coppa Italia Regionale.

Ad avere la meglio e’ stato l’ Athletic Club Palermo che ha giocato con pazienza e con sacrificio

da parte di tutte le atlete che sono scese in campo, sia da quelle che hanno giocato un minutaggio maggiore, sia quelle che hanno giocato di meno e sia chi ha sostenuto le compagne dalla panchina o dalle tribune.

Un Gruppo stupendo di Ragazze: da capitan Giulia Corsetti, Manuela Marrone, Valeria Cagnina, Asia Comito, Simona Sciarratta, Ivana La Barbera, Cetty Tusa, Gaia Oliveri, Clara Di Piazza, Alessia Bevilacqua, Laura Ciriminna, Valentina Santostefano, Benny La Mattina.

Nella finalissima regionale, in un primo tempo equilibrato, sono le iblee che si portano in vantaggio con la zampata vincente di capitan Fiamma Vitale al dodicesimo minuto del primo tempo e a cui ha risposto il diagonale preciso di Clara Di Piazza per la compagine di Salvo Lo Piccolo appena quattro minuti dopo per il parziale di 1-1 che ha portato le due squadre all’intervallo.

Nella seconda frazione meglio la formazione palermitana che gioca ben disposta in campo con un ottimo possesso palla ma stando sempre attenta alle ripartenze delle avversarie con Difredi, Vitale e Iacono. Il grande lavoro di sacrificio e di intensita’ di Corsetti, La Mattina, Di Piazza, Oliveri e Laura Ciriminna grande gara di quest’ ultima, premia il roster palermitano che risolve la gara poco dopo la meta’ della ripresa grazie alla tripletta del bomber Manuela Marrone(The Woman Of The Match).

Sarà una tripletta d’autore per Manu Marrone che deciderà la finalissima consegnando la Coppa Italia Regionale Siciliana all’ Athletic Club Palermo meritatamente, ma diciamo onore e merito vanno alla Me.Ta. Sport Ragusa che ha disputato una gran gara, agonisticamente molto valida, correttissima da ambo i fronti ben diretta dai due arbitri Luciano Antonio Fabio di Caltanissetta e Giuseppe Malpasso di Siracusa, infine la premiazione alle due squadre e agli arbitri da parte del Presidente Figc Lnd Sicilia Sandro Morgana e del Resp. Regionale Siciliano Calcio a 5 Maximiliano Birchler per una bella pagina di sport vissuta tutti insieme in terra etnea.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.