Campobello di Mazara – Grande entusiasmo per la nascita dell’A.S.D. Virtus Campobello 2024, la nuova squadra di calcio a 5 che promette di diventare un punto di riferimento per il comune di Campobello di Mazara. Questo progetto non è solo un’opportunità sportiva, ma un modo per rafforzare il legame con la comunità locale, puntando su passione, impegno e spirito di squadra.

Giuseppe Miccichè, giovane e profondamente legato al territorio, assumerà il ruolo di Presidente. La sua volontà di costruire una realtà duratura si riflette nelle sue prime dichiarazioni: “Siamo una matricola, ma abbiamo l’intenzione di creare qualcosa di stabile e duraturo, che rappresenti un punto di riferimento e di rinascita per Campobello, per i giovani e per tutti gli appassionati”.

La Virtus Campobello ha già messo in mostra la voglia di giocarsela durante la prima giornata di campionato, affrontando il Trapani del patron Antonini. La partita è terminata con un pareggio, risultato che offre spunti di riflessione per il futuro. “Abbiamo condotto il match per oltre un tempo, ma nel calcio a 5, come sappiamo, le partite possono riservare sorprese. Dobbiamo imparare a gestire meglio il gioco, ma siamo fieri di aver conquistato un importante punto contro una squadra ben strutturata”, ha commentato Miccichè.

Il Presidente ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti gli sponsor e ai ragazzi che stanno contribuendo attivamente al progetto: “Ringrazio i tantissimi sponsor che ci stanno sostenendo e tutti i ragazzi che stanno mostrando impegno”.

Con il sostegno di tifosi, sponsor e dell’intera comunità, la Virtus Campobello 2024 è pronta a lasciare il segno nel panorama sportivo locale. Questo è solo l’inizio di una grande avventura che promette di unire e valorizzare il paese attraverso lo sport.

