Nella terza giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C Femminile di calcio a 5, nel Girone A vince l’Athletic Club Palermo di coach Salvo Lo Piccolo in trasferta con il risultato di 21-0 sulla Nike Aurora Rossa. Mach gia’ in cassaforte dai primi minuti per il roster nerorosa del Presidente Gaetano Conte con la rete dopo appena 15 secondi dall’ avvio di frazione grazie alla zampata vincente di Laura Ciriminna.

Parte del leone sul sintetico del Centro Sportivo Incandela oggi per Manuela Marrone abile a firmare ben sei marcature, giornata positiva anche per Alessia Bevilacqua con la sua personale tripletta, bene Laura Ciriminna, Gaia Oliveri e Asia Comito che mettono a segno le loro personali doppiette, gol per Serena La Barbera che peraltro si e’ mossa bene in campo negli schemi di mr. Lo Piccolo, Martina Mancuso e Aurora Ribuffo, infine sono arrivate anche tre autoreti.

Un plauso va alla squadra di casa dalla Dirigenza a mister Daniele Fazio che sta lavorando in maniera graduale sul settore giovanile del futsal rosa a Campofelice di Roccella.

Nel match odierno si sono viste buone individualita’ tra le varie atlete locali che si sono comunque ben distinte in campo, al di la’ del risultato finale.

Bene altresi’ anche le baby nerorosa che si sono ben inserite negli schemi di giuoco e hanno ben girato in termini di minutaggio, in un match corretto da ambo le parte e ben diretto dal bravo fischietto palermitano Giuseppe Giammona.





