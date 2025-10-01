Continua la preparazione pre Campionato per i ragazzi del Presidente Nino Tuzzolino in vista dell’ inizio delle gare ufficiali, per il roster di coach Massimo Zampardi si prospetta una serie di amichevoli per testare la condizione fisico-atletica.

Pre Season 2025/26

In attesa del Campionato Provinciale di Serie D Palermo di futsal , continua la preparazione per i ragazzi di coach Massimo Zampardi e del vice Giuseppe Romano che al centro sportivo Mediatrice continuano a correre e verificare la condizione fisica e atletica dopo circa 1 mese di allenamenti.

Passo dopo passo il sodalizio del Presidente Nino Tuzzolino, dopo le iniziali amichevoli contro Futsal Altofonte 2021 e San Gregorio Papa in trasferta e Palermo C5 Under 19 in casa, ha suscitato un’ ottima impressione da parte degli addetti ai lavori in vista di possibili allenamenti congiunti in programmazione dalla Società prima dell’ inizio del Campionato.

Area Comunicazione ASD Mediatrice C5

