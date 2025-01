Calcio a 5 Under 19 Sicilia, Athletic Club Palermo vittoria di forza ad Alcamo.

Vittoria importante per la formazione Under 19 dell’ Athletic Club Palermo nella 8 giornata del Campionato regionale di categoria, adesso e’ terzo posto a quota 13 punti in coabitazione con l’ Oratorio S. Vincenzo.



Il roster di coach Gabriele Mirto ha espugnato in trasferta il Vida Club di Alcamo vincendo 7-3 contro il Bonifato Futsal in maniera perentoria giocando una gran gara con carattere e personalità . Dopo la prima frazione di giuoco terminata 4-2 per i nerorosa, ottima la gestione del match nella ripresa e successo meritato contraddistinto dalle doppiette di Angelo Spina e Antonino Gatto e dai gol di Cristiano Vadala’, Alessio Butera e Samuele Pisciotta.



