Calcio e solidarietà. Vecchia Guardia Avola Calcio consegna murales e scalda biberon alla Pediatria di Avola.





Stamane, presso i locali del nosocomio avolese “G. Di Maria” , il dott. Davide Manganaro, alla presenza del Sindaco, On. Avv. Rossana Cannata, delle massime autorità sanitarie/amministrative/ ospedaliere locali, del personale dei Reparti di Pediatria, Cardiologia, Laboratorio Analisi e Psichiatria, dell’artista Antonella Munafò, ha ufficialmente consegnato le opere artistiche finanziate e donate dal suo gruppo squadra amatoriale, mediante le collette spontanee dei volontari Amici del pallone, ivi compresi degli scalda biberon (n. 7) che serviranno all’utenza ospedaliera pediatrica. Gli avventori ed i pazienti che d’ora innanzi accederanno ai suddetti reparti, potranno godere della magnifica vista dei dipinti egregiamente realizzati. Un gesto di solidarietà encomiabile a cui il predetto benefattore ed il suo gruppo squadra amatoriale ci ha abituato negli anni, con decine di progetti benefici portati a compimento, in favore della nostra collettività e dei più bisognosi in genere.





“Questi sono i nostri veri trofei, le nostre belle coppe dei campioni…del cuore”, ha dichiarato il dott. Manganaro. E adesso, testa e cuore alle prossime sedute di allenamento ed alle prossime gare di solidarietà! Con umiltà e determinazione, da veri signori del pallone!

Luogo: Ospedale , AVOLA, SIRACUSA, SICILIA

