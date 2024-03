Gran festa di calciatori in erba sui campi del centro sportivo “Le Siepi” di via Badia 259 a Palermo dove oltre 500 bambini e ragazzi, dai 7 ai 13 anni, hanno preso parte al torneo di calcio giovanile intitolato “Memorial Luigi Pecoraro 2024” e autorizzato dal Comitato regionale Sicilia della Figc (Federazione italiana giuoco calcio). Il torneo, patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana con la collaborazione del Centro Regionale Sportivo Libertas Sicilia, oltre alle migliori scuole calcio palermitane, ha visto la partecipazione di 36 formazioni appartenenti alle categorie Primi Calci, Pulcini e Esordienti di 14 società palermitane e trapanesi. La manifestazione, organizzata dalla Società Sportiva Dilettantistica “Academy Palermo Calcio”, ha voluto ricordare la figura di Luigi Pecoraro, ex calciatore e allenatore del settore giovanile del Palermo Calcio, improvvisamente scomparso nel 2012 a soli 47 anni. Hanno preso parte alla premiazione il deputato del collegio dei Questori dell’ARS, Vincenzo Figuccia e il consulente per lo sport e l‘attività sportiva dell’Ars, nonché presidente del Centro Regionale Sportivo Libertas Sicilia, Giuseppe Mangano entrambi congratulatisi con gli organizzatori per l’ottima riuscita del torneo. L’evento era stato presentato nei giorni scorsi a Palazzo dei Normanni dove il deputato Vincenzo Figuccia ha riferito che: “Abbiamo patrocinato questo evento di promozione sportiva giovanile per sottolineare come lo sport aiuti nella crescita e nella formazione dei nostri giovani. Sovente la pratica agonistica è determinante per superare i disagi e tante volte regala anche un avvenire da professionisti ai più talentuosi. Sono contento che il Parlamento siciliano abbia voluto sostenere questo Memorial giunto all’11ª edizione”. Per la cronaca, nella categoria Esordienti 2011, il Palermo, allenato da Emanuele Governale, in finale ha superato 3 a 2 ai calci di rigore l’Academy Palermo allenata dal tecnico Alessio Campofranco. Nella categoria Esordienti 2012, il Calcio Sicilia ha battuto l’Academy Panormus con il risultato di 3 a 1. Le squadre finaliste della categoria Pulcini (2013 e 2014) sono state suddivise in 2 triangolari senza classifica finale. Nella categoria 2013 hanno partecipato Academy Panormus, Academy Palermo e Calcio Sicilia mentre nella 2014 sono scese in campo le squadre di Ciakulli, Trapani e Academy Palermo.

Luogo: Centro Sportivo “Le Siepi”, Via Badia, 259, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.