A Sezze (Latina)

Una giovane donna è stata ricoverata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in seguito a un incidente sfortunato avvenuto a Sezze. La ragazza, di circa 20 anni, è stata colpita da un proiettile che non era diretto a lei, durante una rissa scoppiata nella notte.

La rissa

Il fatto si è verificato intorno all’una di notte nella zona Ferro di Cavallo. Secondo le ricostruzioni iniziali, una rissa è scoppiata tra alcuni individui stranieri, culminata nei pressi di un bar locale. Al termine dello scontro, uno dei coinvolti ha estratto un’arma e fatto fuoco.

Il colpo di pistola, presumibilmente mirato a un altro ragazzo coinvolto nella lite, ha tragicamente colpito la ragazza che si trovava seduta a un tavolino vicino. Il proiettile l’ha raggiunta tra piede e caviglia, causandole ferite per cui è stato necessario un immediato intervento medico.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti, la ragazza è attualmente sotto cure mediche ma non è in pericolo di vita. Intanto, i carabinieri della stazione locale hanno avviato un’indagine, raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica degli eventi e identificare il responsabile del colpo di pistola.

Secondo quanto ricostruito, due gruppi di stranieri, circa 10 persone in totale, tutti di nazionalità romena o albanese fra i 20 e i 40 anni, sarebbero venuti alle mani per futili motivi, in preda ai fumi dell’alcol.

Lidano Lucidi, sindaco di Sezze, ha commentato: “In merito ai fatti di questa notte sono in strettissimo contatto con le forze dell’ordine. Adesso mi trovo al Santa Maria Goretti per accertarmi delle condizioni della ragazza. Voglio esprimere la massima vicinanza della città di Sezze, alla ragazza e alla sua famiglia, oltre che affermare la piena fiducia al lavoro delle forze dell’ordine, che sono sicuro assicureranno alla giustizia quel delinquente!”.