Una nuova associazione sportiva dedicata ai bambini e agli adolescenti del territorio, con un obiettivo chiaro: offrire un percorso calcistico completamente gratuito, fondato sui valori dell’educazione, dell’inclusione sociale e della crescita personale.



Sarà presentata ufficialmente domenica 12 luglio, a partire dalle ore 19.30, nel cuore di Trabia, in piazza Lanza, la nuova Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Trabia Football Club, realtà nata per rendere lo sport più accessibile e trasformare il calcio in uno strumento concreto di opportunità per i giovani della comunità.





L’iniziativa è promossa da Andrea Pratelli, presidente della neocostituita ASD Città di Trabia Football Club, imprenditore di origini siciliane e fondatore e CEO di R&V Group Ltd, società internazionale specializzata nel temporary recruitment, attiva nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Italia e a Dubai.





Il progetto nasce secondo una logica di give back alla comunità locale e intende mettere gratuitamente a disposizione dei giovani partecipanti allenamenti, materiale sportivo, stage formativi e tutte le attività necessarie per consentire ai ragazzi di praticare calcio senza che le condizioni economiche rappresentino un ostacolo.





L’obiettivo non è soltanto formare giovani calciatori, ma costruire un ambiente educativo in cui lo sport diventi uno strumento di inclusione sociale, rispetto delle regole, collaborazione e crescita umana, senza alcuna distinzione di provenienza sociale o culturale.

“Ogni percorso di successo acquista un significato ancora più profondo quando riesce a restituire valore alla comunità da cui è iniziato. Questo progetto nasce proprio con l’idea di dare qualcosa ai ragazzi del nostro territorio, creando opportunità concrete attraverso lo sport”, dichiara Andrea Pratelli, Presidente ASD Trabia.





La presentazione del 12 luglio avrà anche un forte valore simbolico per la presenza di due protagonisti della storia recente del calcio italiano: Fabio Cannavaro e Luca Toni, campioni del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, che saranno ospiti d’eccezione e testimonial dell’evento.

La loro partecipazione contribuirà a richiamare l’attenzione sul valore sociale del progetto e sull’importanza di investire nei percorsi sportivi giovanili, soprattutto nei territori, dove il calcio può diventare una leva positiva di educazione, inclusione e valorizzazione dei talenti.

Il progetto prenderà il via con le categorie giovanili, ma guarda già al futuro: l’intenzione è quella di sviluppare progressivamente anche una prima squadra e accompagnare i ragazzi nel loro percorso sportivo fino ai campionati superiori.





Uno degli elementi centrali del progetto sarà la collaborazione con le scuole del territorio, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente bambini e famiglie e rafforzare il legame tra sport, educazione e comunità.





La presentazione ufficiale, condotta da Roberto Oddo, direttore artistico dell’evento, rappresenterà il primo momento di incontro con la cittadinanza e vedrà la partecipazione del Sindaco di Trabia Francesco Bondì, dell’Onorevole Maria Carolina Varchi, della Presidente del Don Pratelli Award Paola Alinei, del Presidente del Comitato Regionale Sicilia FIGC-LND Sandro Morgana, del Presidente del CONI per la Sicilia Enzo Falzone, il vice direttore RAI Tgr Roberto Gueli, della Presidente USSI Palermo Nadia La Malfa, della Direttrice Artistica del Paladino d’Oro Sportfilmfestival Stephanie Tschantret, di Vittorio Virzì, Presidente della Federazione Medico Sportiva Palermo, della Responsabile dell’Ufficio Servizi alla Persona e Politiche Sociali e dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, , della Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, oltre ad altri rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico e dell’associazionismo locale.





Accanto a Fabio Cannavaro e Luca Toni saranno presenti anche l’ex calciatore della Juventus e del Bologna e procuratore sportivo Marco De Marchi e l’ex bomber rosanero Santino Nuccio.





La serata del 12 luglio sarà quindi non solo la presentazione di una nuova società sportiva, ma anche l’avvio di un progetto che intende fare del calcio uno strumento di crescita, partecipazione e inclusione per i giovani del territorio.





Con il Città di Trabia Football Club, lo sport diventa una possibilità concreta: un’occasione educativa, sociale e comunitaria, pensata per accompagnare bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita.

















Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.