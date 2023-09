Sarà “I valori degli eroi” il tema conduttore dei festeggiamenti per i 50 anni di attività nel settore giovanile della “A.S.D. Nike Aurora Rossa”.

L’evento culturale e sportivo si svolgerà il prossimo 16 settembre presso l’Arena Re di Campofelice di Roccella (Pa) e tra gli ospiti annovererà: il campione del mondo nell’82 in Spagna, Antonio Cabrini; la medaglia d’oro al merito civile, Ermenegildo Rossi che il 24 aprile del 2011, con un gesto di grande coraggio, evitò il dirottamento del volo Parigi-Roma. E ancora, Linda Moberg, la donna che, dopo 20 anni di violenze psico-fisiche, ha avuto il coraggio e la forza di denunciare il marito; il presidente della Nazionale del Mediterraneo di calcio, Vincenzo Lipari, e Vincenzo Chiavetta, psicologo dello sport del settore giovanile della S. S. Lazio. Saranno inoltre presenti esponenti della Federazione Italiana Gioco Calcio e del Coni.

L’inizio della grande festa, per promuovere i valori dello sport, della pace e della non violenza, è in programma alle ore 19. La presentazione sarà curata dal giornalista Mauro Sarrica e dalla conduttrice Antonella Giotti.

Luogo: Arena Re, Viale della Provincia, 38, CAMPOFELICE DI ROCCELLA, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 16/09/2023

Data Fine: 16/09/2023

Ora: 19:00

Artista: Antonio Cabrini

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.