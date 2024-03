Il 17 marzo 2024 per la prima volta a Caltanissetta prende avvio Fotografando Caltanissetta PhotoFestival presso il Palazzo Moncada: un grande festa dedicata alla fotografia commerciale e artistica per unire fotografi professionisti e fotoamatori. Un importante manifestazione nel cuore della Sicilia per celebrare questa importante arte attraverso varie conversazioni fotografiche curate dal fotografo nisseno Lillo Miccichè che intervisterà: Antonio Saporito Renier (Presidente della Scuola Siciliana Stabile di fotografia di Palermo), Angelo Pitrone, fotografo agrigentino e docente di Storia e tecnica della Fotografia presso l’Università di Palermo; Matteo La Torre training della Canon fotografia e Michele Fiorino.

La manifestazione proseguirà con l’esposizione di macchine fotografiche d’epoca, dall’analogico al digitale, curata da Giuseppe Castelli. Il visitatore inoltre potrà partecipare a varie eventi come provare le nuove macchine fotografiche dei diversi marchi che saranno presenti all’esposizione e realizzare shooting fotografici con varie modelle.

Inoltre si potrà ammirare una collettiva fotografica curata da Lillo Miccichè a cui stanno partecipando vari fotografi e fotoamatori nisseni e non: Fernando Barbieri, Giuseppe Calascibetta, Miky Cannavò, Giuseppe Castelli, Arianna Di Romano, Michele Fiorino, Dora Forgia, Donatella Frangiamone, Ettore Garozzo, Michele Ginevra, Pietro Ginevra, Marcello Giugno, Edmondo Iannello, Vincenzo Leonardi, Salvatore Meli, Lillo Miccichè, Angelo Mulè, Antonio Patti, Giovanni Ruvolo, Umberto Ruvolo, Bruno Sari, Giuseppe Tambè e Salvatore Trupia.

Durante la manifestazione ci sarà la performance musicale di Branda Piscopo ed Elisabetta Gangitano e dei danzatori della Compagnia di danze storiche di Caltanissetta. Un appuntamento che unisce la fotografia con la musica, danza e anche il gusto, visto che si potranno ammirare le decorazioni di uova di cioccolata. E ovviamente non mancheranno la presenza di make up artist, hair stilyst e varie atelier di moda.

La manifestazione è stata organizzata dal fotografo Patrizio Curatolo con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, Pro Loco locale e Cavallaro della Mancia; è si concluderà lunedi 18 marzo 2024 con vari appuntamenti.





