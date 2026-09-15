Caltanissetta si prepara ad accendere i riflettori su una novità assoluta nel panorama culturale e creativo del territorio con l’inaugurazione di un innovativo polo polifunzionale che ridefinisce gli spazi della comunicazione e della formazione cittadina. Mercoledì 17 settembre, a partire dalle ore 18, prenderà ufficialmente vita l’Open Day di Opportunity, un progetto ambizioso che unisce l’ormai solida Radio (web) Opportunity, Opportunity Academy e Opportunity Channel dando forma a un centro di aggregazione dinamico e aperto a tutta la cittadinanza. La nascita di questo polo rappresenta un momento di straordinaria importanza per il tessuto urbano nisseno offrendo uno spazio fisico e creativo dove le idee possono finalmente trovare voce, frequenze e visibilità attraverso una proposta che spazia dalla radiofonia alla didattica multimediale.





La serata inaugurale si svilupperà attraverso un percorso coinvolgente pensato per far vivere in prima persona l’anima di questa nuova realtà. Si comincerà alle ore 18 con l’apertura ufficiale e il benvenuto ai partecipanti per poi proseguire alle 18.30 con una diretta radiofonica che permetterà al pubblico di esplorare gli studi e scoprire il dietro le quinte della nuova emittente. Alle ore 19 l’attenzione si sposterà su Vivi l’Accademia offrendo a tutti i presenti la possibilità di testare direttamente i percorsi formativi e le esperienze laboratoriali proposte. Il programma continuerà alle 19.30 con il catering di N’Arancina Speciale per poi culminare alle ore 20 con un travolgente dj set “A piede libero” che animerà la serata tra musica, energia e condivisione.





Ad impreziosire ulteriormente questo battesimo ufficiale sarà la straordinaria partecipazione di Nicholas Deplano, noto al pubblico come Feet Dj. Artista straordinario e poliedrico, Deplano, nato senza braccia, incarna una storia di talento puro, passione smisurata e totale dedizione alla musica che l’ha portato a calcare piazze e a far ballare migliaia di persone con il suo stile inconfondibile che spazia dalla techno al reggaeton e alla commerciale. La sua presenza sul palco di Opportunity non rappresenta soltanto un momento di grande spettacolo ma si carica di un significato profondamente simbolico, riflettendo esattamente lo spirito inclusivo, libero e fuori dagli schemi che questo nuovo polo intende promuovere, dimostrando come la musica sia il linguaggio universale per abbattere ogni barriera.





Per comprendere più a fondo la portata di questa scommessa culturale abbiamo affidato il racconto direttamente alle parole del direttore del polo Carlo Rizioli, affiancato dal suo braccio destro Cristian Abbate: “La nascita di Opportunity a Caltanissetta rappresenta una scommessa vinta sul futuro e sulle potenzialità del nostro territorio. Abbiamo voluto creare un luogo fisico e mentale in cui le idee possano circolare liberamente, fondendo l’esperienza radiofonica, la didattica dell’accademia e la produzione multimediale di Opportunity Channel. Non è solo una sede, è una fucina di opportunità reali per i giovani e per chiunque abbia una passione da coltivare. Ognuno dei momenti previsti nel nostro Open Day ha un suo fascino particolare, ma l’energia che sprigionerà il DJ set finale ‘A piede libero’ racchiude esattamente lo spirito di festa che vogliamo condividere con la cittadinanza. Vogliamo che la gente entri, tocchi con mano e si senta a casa, e avere con noi un talento straordinario come Nicholas Deplano dà lustro a questo battesimo ufficiale incarnando perfettamente l’anima artistica e dinamica che vogliamo promuovere”.

Luogo: via aci, 18 c, CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

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