Caltanissetta – 15 maggio. In una Sicilia che spesso chiede risposte e futuro, c’è chi ha scelto di costruirli con gesti concreti, quotidiani, profondamente umani. La cooperativa sociale ConSenso presenta alla comunità “Obiettivo Casa”, il primo residenziale per giovani adulti con autismo nel cuore dell’isola: un luogo che nasce per restituire dignità, autonomia e continuità di vita. Una casa vera, pensata per accompagnare ogni persona verso un futuro possibile, rispettato e pieno.

Chi vive accanto a una persona con autismo conosce la delicatezza di questo cammino: i piccoli progressi che illuminano le giornate, le fatiche che chiedono competenza e presenza, la necessità di un ambiente stabile e accogliente. E conosce soprattutto una domanda che pesa sul cuore di ogni genitore: «Cosa ne sarà di mio figlio quando io non potrò più esserci?» È la domanda del Dopo di Noi, una delle più difficili da pronunciare. Una domanda che non può restare privata, perché riguarda tutti noi.

Obiettivo Casa nasce proprio da qui: dal bisogno di dare una risposta reale, concreta, condivisa. Un progetto costruito con cura multidisciplinare, sostenuto da I Bambini delle Fate e da numerosi imprenditori del territorio, che hanno scelto di credere in un modello innovativo per la Sicilia centrale, per Caltanissetta. Un luogo dove si sviluppano autonomie quotidiane, si costruiscono relazioni significative, si garantisce stabilità emotiva e continuità educativa.

Per sostenere gli ultimi lavori del residenziale, sito in contrada Roccella snc – tenuta Sant’Angela Merici, lo staff ConSenso e Michele Tornatore di Sale e Pepe invitano la cittadinanza a un momento speciale: la cena di beneficenza che si terrà giovedì 28 maggio alle ore 20:30 al ristorante “Sale e Pepe”, in via Gigino Gattuso 43 a Caltanissetta.

Non sarà solo una cena: sarà un gesto collettivo, un incontro tra persone che scelgono di esserci. Un modo per dire, insieme: «Anche noi vogliamo costruire futuro.» Partecipare significa sostenere un progetto che non parla solo di fragilità, ma di diritti, autonomia e vita adulta.

Obiettivo Casa è già realtà. Ora ha bisogno della sua comunità per diventare completa. E questa comunità siamo noi.

Le adesioni saranno raccolte fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: 328 2803076.

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