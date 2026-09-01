Si avvia oggi 01 Settembre a Caltanissetta il torneo CLBasket3x3 – Primo memorial “Francesco Avanzato” organizzato dall’Associazione SAMOT Catania ETS nell’ambito del progetto “Spazio Amico è Casa”, con la partnership tecnica e gratuita delle Associazioni Sportive CL MINERS e AIRAM e dell’Ente di Formazione professionale CIRPE Impresa Sociale.L’evento sociale, sportivo e di solidarietà è dedicato al giovane cestista Francesco Avanzato, scomparso prematuramente lo scorso 06 Settembre a causa di una patologia oncologica inguaribile ed è patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Caltanissetta.

Rientra tra le attività previste dall’Avviso pubblico n.1/2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il finanziamento di attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie ai sensi dell’articolo 1, comma 338, della Legge 27 Dicembre 2017 n. 20 – anno 2025.

Il progetto “Spazio Amico è Casa” promuove le cure simultanee, che rappresentano il supporto socio-sanitario ai bambini e dei loro genitori sin dal momento della diagnosi, rilevando in maniera precoce i loro complessi bisogni assistenziali, sostenendoli durante tutto il percorso di cura.

L’iniziativa progettuale prevede, infatti, l’erogazione di numerosi servizi nelle tre provincie di Catania, di Enna e di Caltanissetta, fra i quali il segretariato sociale, le attività strutturate di sostegno psicologico, l’accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura, l’assistenza domiciliare, le attività di ludoterapia e di clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici e la riabilitazione psicomotoria dei bambini.

È anche possibile utilizzare la linea dedicata 328/4770485 oppure inviare una mail all’indirizzo info@spazioamicosicilia.it o, ancora, visitando la sezione “contatti” del sito www.spazioamicosicilia.it e compilando il relativo form; una sintesi del progetto “Spazio Amico”, giunto alla sua quarta edizione, è inoltre visionabile al link youtube.com/watch?v=OeeCw5KgHVM&t=10s.

Il torneo, la cui gestione complessiva è affidata alla Cooperativa Sociale Feedback, si terrà quotidianamente a partire da oggi e sino a venerdì 04 Settembre, dalle ore 17:30 alle ore 22:00, presso il campetto “Michele Talluto” (ex campetto Croce) in Via Dalmazia n.8 a Caltanissetta e potrà contare sulla presenza costante dell’assistenza sanitaria della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta.Al torneo parteciperanno ventisei squadre, per un totale di 108 atleti, nelle categorie minibasket (trofeo “Michele Talluto”), under e over: i punteggi, le statistiche e le classifica della categoria over saranno costantemente aggiornati e visionabili al link copafacil.com/-iz7vr.

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