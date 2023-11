La cooperativa sociale Etnos, promotrice del progetto Case in rete!, selezionato e sostenuto da Fondazione con il Sud, che vede partner l’Asp2 Caltanissetta, il Comune di Caltanissetta, la Ct consulting, la Croce rossa italiana – comitato di Caltanissetta e Auser, guadagna la menzione speciale al premio promosso in occasione di Forum Sanità 2023.

Sono state oltre 60 le candidature al premio che si è svolto a Roma nelle giornate del 25 e 26 ottobre.

La giuria ha valutato tutte le soluzioni e i progetti innovativi seleziandoli per tipologie e ha fatto rientrare i più meritevoli nella short list dei finalisti.

Diverse le categorie: Smart hospital, Data-drive health, Citizen journey, Operations e logistica sanitaria, Competenze digitali, Lifescience.

I premi ai vincitori e quelli speciali sono stati assegnati alla fine dell’incontro “Persone e ruoli per la Sanità digitale & premio Forum Sanità”.

A Case in Rete! è stata assegnata una menzione speciale, nell’ambito della categoria Citizen journey, con la seguente motivazione: “…concilia l’innovazione con l’attenzione alla popolazione più anziana e meno ‘smart’ sfruttando i dispositivi già presenti (come il televisore) e riuscendo a introdurre un modello di teleassistenza e di sanità territoriale più vicina alle esigenze del paziente”.

Il progetto Case in Rete!, rivolto a 300 over 65, sarà a breve presentato a Caltanissetta alla presenza di tutti i partner.

“Questa menzione rappresenta per noi motivo di orgoglio. Le candidature presentate anche da colossi in materia di Sanità hanno visto salire sul palco una realtà più piccola ma operosa come la nostra per ricevere un prestigioso riconoscimento – commenta Fabio Ruvolo, presidente della coop. soc. Etnos -. Presenteremo il progetto alla cittadinanza tra pochissimi giorni, stiamo lavorando alacremente per organizzare questo importante momento”.

Per informazioni e manifestazioni di interesse su Case in Rete! è già attivo il sito internet consultabile su: www.caseinrete.net

