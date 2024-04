Ispezione dei sacchetti e dei contenitori. Dusty comunica alla cittadinanza i dati del report della Polizia municipale (2-6 aprile). Le verifiche sul territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni

Dal 2 al 6 aprile, la Polizia municipale di Caltanissetta ha ispezionato con la collaborazione degli operatori Dusty sacchetti e contenitori degli utenti di via Via Niscemi, Via XX Settembre, Via Medaglie d’Oro, Via Montebello, Via Vespri Siciliani, Via Marrocco, Via Villalba, Via Dante Alighieri, Via Serpotta e Via Terranova.

Dal controllo dei sacchetti del “residuale” sono state riscontrate frazioni differenziabili, che la Polizia municipale ha prontamente sanzionato. Dusty precisa che la frazione residuale non deve contenere le frazioni nobili di organico, carta e cartone, plastica e lattine.

Le verifiche sul territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni.





