Si è svolta il 10 febbraio 2024 l’Assemblea dell’Associazione FASTED Caltanissetta E.T.S. per le elezioni dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo, che sarà in carica per il triennio 2024-2027.

L’Assemblea ha eletto i sigg. Graziella Capizzi, Vincenzo Dalli Cardillo, Giovanni Di Noto, Calogero Filardo, Filippo Meli, Carmelo Messina, Rocco Neri, Salvatore Pappalardo e Calogero Parrinello, i quali, insediatisi il successivo 16 febbraio, hanno eletto, a loro volta, come Presidente il Sig. Vincenzo Dalli Cardillo, come Vice-Presidente la Sig.ra Graziella Capizzi, come Cassiere-Tesoriere il Sig. Calogero Filardo e come Terzo delegato in Assemblea FASTED Sicilia il Sig. Filippo Meli (già Presidente della Federazione Regionale).

Una florida squadra che rappresenta tutta l’Associazione.

“Gli associati hanno scelto una visione futura nel segno della continuità e dell’innovazione” – Questo il commento del neo presidente che prosegue – “Oltre ad alcune personalità del Consiglio uscente, si sono aggiunte nuove importanti figure che permetteranno di svolgere e di concludere al meglio i lavori già iniziati nella scorsa consiliatura ed attuare i progetti che la maggioranza aveva già iniziato ad impostare. – Infine, conclude il Presidente, – “Grazie a tutti gli associati che ci hanno dato fiducia, guardando al futuro!”.

Nel corso dell’Assemblea sono stati presentati i risultati ottenuti nell’ultimo triennio oltre all’iscrizione al RUNTS con conseguente cambio di denominazione dell’Associazione da Onlus ad E.T.S. I prossimi impegni andranno sempre nella direzione di proposta di contenuti, di creazione di sinergie con un obiettivo molto importante, rendere l’Associazione punto di riferimento di tutti gli affetti da talassemia ed emoglobinopatia della provincia di Caltanissetta e di quelle limitrofe interagendo con tutti gli Enti Pubblici e Privati di riferimento.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.