La gara, in programma i prossimi 26 e 27 settembre e organizzata dalla Tempo srl, sarà valida per il Campionato Sociale dell’Automobile Club Caltanissetta

Previsto uno sconto del 50% per i piloti locali e un buono di egual valore per quanti, invece, si iscriveranno allo Slalom Babbaurra di fine ottobre

Con l’apertura delle iscrizioni, che si chiuderanno il 22 settembre, il 1° Slalom Xirbi-Caltanissetta è entrato nel vivo. La gara, organizzata dalla Tempo srl di Eros Di Prima e che si avvarrà del duplice patrocinio del Comune e del Libero Consorzio Comunale (ex Provincia) di Caltanissetta, sarà valida per il Campionato Sociale indetto dall’Automobile Club Caltanissetta. La competizione, in scena i prossimi 26 e 27 settembre, si disputerà lungo un tratto della ex SS 122, tra lo svincolo con la SS 640 e via Borremans, su una carreggiata recentemente riqualificata da ANAS con un nuovo asfalto drenante e moderne barriere di sicurezza, nonché già teatro in passato di alcune edizioni della Coppa Nissena (1951, 1953 e 1955).





Il percorso, intervallato da 12 postazioni di birilli, misurerà circa 2500 metri con una pendenza media del 17,1%. Previste, inoltre, interessanti agevolazioni da parte dell’organizzatore: uno sconto del 50% sulla tassa d’iscrizione riservata ai piloti nisseni e un buono di egual valore per quanti, invece, si iscriveranno al 5° Slalom Babbaurra (24/25 ottobre), sempre promosso dalla Tempo e valevole per la Coppa 5^ zona e per la serie regionale di specialità. Per quanto concerne la logistica, infine, tutte le operazioni preliminari (verifiche tecnico-sportive) si svolgeranno presso l’Hotel San Michele del capoluogo nisseno che ospiterà, altresì, direzione gara, segreteria e sala stampa. Per ulteriori informazioni, disponibili il sito web www.tempo-sport.org

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