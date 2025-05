Prosegue il percorso di riqualificazione dello storico edificio ASP conosciuto come “Ospedaletto”, un tempo sede di servizi odontoiatrici e ambulatoriali al servizio del territorio.



L’immobile era stato oggetto di un primo intervento circa tre anni fa, rimasto incompleto. Grazie a un nuovo finanziamento e all’affidamento dell’appalto, i lavori sono stati finalmente riavviati e si avviano verso la conclusione. La consegna è prevista entro la fine del mese di maggio, salvo verifiche tecniche ancora in corso.



L’edificio sarà destinato a ospitare visite specialistiche dell’ASP e si valuta anche il trasferimento della Guardia Medica, attualmente ubicata in locali del Comune. La struttura, dotata di più stanze e di una sala d’ingresso, potrà inoltre essere utilizzata per eventuali ulteriori servizi sanitari, come ambulatori pediatrici.



Luogo: Caltavuturo , CALTAVUTURO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.