La Presidenza mondiale degli Exallievi Don Bosco ha convocato, dal 2 al 6 ottobre a Torino Valdocco presso la Casa Madre dei Salesiani, l’assemblea straordinaria mondiale degli Exallievi avente come tema “Camminare insieme: Cambiare per continuare”. Un evento a cui parteciperanno 200 delegati provenienti da 40 paesi in rappresentanza dell’Asia, Africa, America, Europa, Australia.

Dopo la pandemia, che ha obbligato gli Exallievi a rinnovare le loro cariche tramite la piattaforma online, è il primo incontro in presenza che vedrà riunita tutta la leadership mondiale di coloro i quali sono grati per l’educazione ricevuta alla scuola di Don Bosco.

“L’obiettivo di questo evento globale è quello di riunire gli exallievi e gli amici di Don Bosco di tutto il mondo – afferma il Presidente confederale Bryan Magro- per celebrare il nostro carisma, la nostra identità, la nostra spiritualità e la nostra missione. Sarà un momento unico in cui molti Paesi di varie regioni si riuniranno in uno spirito di famiglia e manifesteranno il loro amore e la nostra gratitudine verso Don Bosco. Vogliamo riflettere sul passato per programmare il futuro”.

“Vogliamo essere un vasto movimento a servizio della Chiesa e della Famiglia Salesiana in particolare- afferma il salesiano Domenico Duc Nam, delegato mondiale degli Exallievi di Don Bosco – per testimoniare come si può essere, oggi, buoni credenti ed onesti cittadini. Sarà anche l’occasione per celebrare il 150° anniversario della fondazione degli Exallievi, che non abbiamo celebrato causa Covid-19; quest’assemblea mondiale rappresenterà un’occasione speciale per onorare il nostro ricco patrimonio e per festeggiare, insieme alla Famiglia Salesiana, i 200 anni dal sogno di Don Bosco. Partecipare a questa assemblea significa condividere una missione, arricchirla con le varie esperienze locali, modificare lo Statuto e renderci competitivi alle sfide del XXI secolo”.

Nella cinque giorni i delegati avranno l’opportunità di visitare i luoghi che hanno visto protagonista il Santo dei giovani. Inoltre, per i non partecipanti, sarà possibile seguire i lavori dell’assise online.

