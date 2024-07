Oggi in onda su rai Marco Scorza e il mercato di Catania a fera u lune.

Due splendidi siciliane sono diventate modella per un giorno e hanno insieme allo stylist Marco Scorza dimostrato come anche al mercato ci si può vestire bene

Camper il programma di punta di rai 1 che sa di estate e parla d’estate ,con un padrone di casa Marcello Masi che accompagna il pubblico in ogni puntata in luoghi di vacanza e attività estive ,da questa stagione spicca particolarmente una nuova rubrica Moda da bancarella ,condotta dallo stylist Marco Scorza . Ogni puntata sceglie un mercato, i mercati rionali tanto diffusi in Italia e ancora di più con la bella stagione .

La sua missione è dimostrare al pubblico che: anche con pochi soldi se si sa cercare ci si può vestire bene anche al mercato.

Sceglie nella folla del mercato, una donna, la porta con sé e diventa in un attimo modella per un giorno, gli crea un look sempre spendendo il meno possibile e rendendola favolosa! Le donne sono sempre contente quando si parla di vestiti e ancora di più quando hanno uno stylist, un professionista dedicato a loro.

Specie se ad esserlo è Marco Scorza noto ed affermato stylist di diversi volti noti del panorama televisivo e volto ed esperto di moda del programma Top di rai 2 . Marco Scorza ha scelto Catania e Palermo

