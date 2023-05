Le ‘cadette’ dell’Istituto Comprensivo ‘Giacomo Albo-Giovanni XXIII’ di Modica, DS prof.ssa Grana, rappresenteranno la Sicilia alle nazionali in Molise. Il grande successo delle ‘cadette’ porta in alto il nome della scuola ragusana ma non solo, conferma anche quanto i giovani possano dare alla società tutta. La scuola quale rete e percorso che include e condivide con il territorio, la scuola quale percorso di vita all’interno del quale trovare e poter esprimere le caratteristiche del singolo nel gruppo. Espressione di vita e creatività.

Un progetto importante quello che vede partecipi e protagoniste diverse scuole ragusane, l’istituto Crispi di Ragusa quale scuola Polo referente, e in qualità di coordinatore regionale il prof. Giovanni Caramazza, docente referente che ha curato l’organizzazione per l’Usp di Ragusa. Grande l’impegno anche della docente Katia Bruno che ha reso tutto possibile grazie al supporto e al sostegno di tanti docenti e volontari e, soprattutto, del Dirigente provinciale dell’Ambito territoriale di Ragusa, dott.ssa Viviana Assenza.

«Sono immensamente felice per la vittoria delle ‘cadette’ di Modica – sottolinea la Dirigente provinciale dell’Ambito Territoriale di Ragusa, dott.ssa Viviana Assenza-. È stata una stagione veramente entusiasmante per quanto riguarda Ragusa e i campionati studenteschi che sono stati portati avanti, con grande professionalità da tutta una serie di docenti, che sono stati coinvolti e guidati dalla prof.ssa Katia Bruno che si è dedicata con una generosità e una professionalità enorme all’organizzazione di tutte queste competizioni a livello comunale, provinciale, regionale. Ora stiamo raccogliendo una grande soddisfazione grazie alle ‘cadette’ di Modica che hanno battuto il Caltanissetta a Palermo. Ragazze che hanno viaggiato da Modica a Palermo e hanno vinto con impegno e bravura. Segno della loro superiorità sul piano sportivo. Queste ragazze avranno l’onore e l’onere di rappresentare la Sicilia a Teramo nei giorni 21-22 maggio. Faremo tutti il tifo per loro.»

La provincia di Ragusa ha espletato almeno dieci finali provinciali a partire dalla corsa campestre per finire alla pallamano passando dal calcio a cinque, dall’atletica leggera, dal basket alla pallavolo, al badminton. È stato un anno sicuramente di grande fatica ma di grande entusiasmo e passione per studenti e docenti, per i referenti e le scuole.

Già durante i campionati studenteschi di basket, ospitati al Palapadua di via Zama a Ragusa, sono state diverse le squadre che si sono classificate e saranno presenti alle finali nazionali dal 2 al 4 giugno in Abruzzo.

La finale regionale di pallavolo è stata disputata oggi a Palermo all’interno dei campionati studenteschi, per la categoria ‘cadette’ la scuola vincitrice è proprio l’istituto “Giacomo Albo-Giovanni XXIII” di Modica. Le ‘cadette’ modicane, dopo aver vinto la fase provinciale di Ragusa hanno continuato una positiva progressione sia ai quarti di finale regionale contro il Siracusa sia alle semifinali battendo il Messina, per arrivare alla finale regionale di Palermo e battere il Caltanissetta. Rappresenteranno con orgoglio la Sicilia alla festa nazionale dello sport che si terrà a fine maggio in Molise.

Per quanto concerne l’attività svolta dopo le finali regionali di basket dove alcune scuole ragusane si sono classificate per le nazionali, infatti, per le discipline di pallavolo e calcio a cinque la strada è proseguita. Nella pallavolo le ‘cadette’ andranno in Molise, per il calcio a cinque, invece, le squadre ragusane hanno già superato i quarti di finale di tutte e quattro le categorie. Adesso si va alle semifinali con le vincenti di Messina e Catania, con l’auspicio dei migliori risultati a livello regionale.

Sono stati anche espletati i campionati studenteschi di atletica su pista il 4-5 maggio scorso per il primo e il secondo grado. Tutte manifestazioni alle quali hanno partecipato da protagoniste moltissime scuole. Anche alla finale regionale parteciperanno diverse squadre a Palermo intorno al 20 maggio.

Notevole è stata la partecipazione degli studenti disabili che hanno partecipato con entusiasmo e determinazione e questo incita a continuare questa meravigliosa esperienza dello sport a 360 gradi.

Inoltre, è stata espletata questa stamattina, presso l’Istituto Crispi di Ragusa, la finale provinciale di primo grado di ‘badminton’ che è stata vinta dalla categoria cadette-cadetti, misto. Primo posto per la ‘Quasimodo’ di Modica, secondo per la ‘Crispi’, terza classificata ‘Portella delle Ginestre’ di Vittoria. Le finali regionali di badminton si terranno a Palermo a fine maggio.

Anche l’orienteering ha avuto ottimi risultati, la provincia di Ragusa si è classificata campione regionale juniores durante la manifestazione svolta sulle Madonie il 17 aprile. Per la danza sportiva le studentesse della categoria ‘allieve’ si sono classificate al secondo posto.

Il momento clou di tutto il progetto si terrà il 29 maggio in occasione delle finali provinciali di pallamano di primo grado.

