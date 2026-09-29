Un traguardo straordinario che profuma di sacrificio e passione. Flaviano Pennisi ha conquistato una splendida medaglia di bronzo ai Campionato Nazionali di Gym Boxe 2026, portando sul terzo gradino del podio italiano i colori dell’Accademia Pugilistica Armerina del Maestro Aurelio Parlascino insieme al coach Emiliano Lo Giudice.

La rassegna nazionale svoltasi dal 24/09 al 27/09 a Sapri (SA), che ha visto confrontarsi i migliori atleti di tutta Italia con più di 400 pugili partecipanti, ha incoronato Pennisi come una delle realtà più solide della disciplina. Una medaglia di bronzo nella categoria Master 75kg arrivata al termine di un percorso intensissimo, fatto di duri allenamenti, sparring intensi e lavoro mentale. Sul ring, l’atleta ha messo in mostra una tecnica cristallina e una determinazione feroce appresa dai due maestri, cedendo solo nelle fasi finali contro l’ex campione nazionale.





Questo terzo posto non è solo un successo personale, ma rappresenta il trionfo dell’intera Accademia. Tra le mura dell’Accademia Pugilistica Armerina di Piazza Armerina (EN), sotto la guida attenta del Maestro Aurelio Parlascino, Pennisi (catanese che ha deciso di frequentare la rinomata Accademia di Piazza Armerina) ha costruito giorno dopo giorno questo bellissimo traguardo sportivo che insieme ai consigli tecnici del maestro Emiliano Lo Giudice hanno portato a questo terzo posto. Un risultato che ripaga le infinite ore di allenamento, i guantoni consumati e i sacrifici quotidiani necessari per competere ai massimi livelli italiani.

Con questa medaglia al collo, Flaviano Pennisi non solo scrive una pagina bellissima della propria storia sportiva, ma lancia un messaggio chiaro a tutto il panorama della Gym Boxe tricolore: l’Accademia Pugilistica Armerina c’è, è competitiva ed è solo all’inizio di un viaggio che promette ancora tantissime soddisfazioni.





Luogo: SICILIA

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