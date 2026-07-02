“Le riflessioni di Cateno De Luca per il futuro politico e amministrativo di Palermo offrono spunti che il Campo Largo non deve ignorare”. Lo scrive su Facebook Cesare Mattaliano, storico consigliere comunale a Palermo che ha aderito a Progetto Civico Italia.

“La sua netta alternativa all’attuale gestione fallimentare di Roberto Lagalla – scrive Mattaliano -, circostanza che fotografa una realtà sotto gli occhi di tutti: Palermo è paralizzata e ha un disperato bisogno di un modello amministrativo basato sulla concretezza, capace di tradurre le idee in risultati tangibili per i cittadini. Come Progetto Civico Italia, forza legata al civismo e radicata nei problemi reali delle comunità, condividiamo l’urgenza di rimettere al centro i temi: dall’efficienza dei servizi essenziali fino a una visione più ambiziosa per la città nel Mediterraneo”.





L’ex consigliere comunale sottolinea anche “la circostanza che, come forza autonomista, Sud Chiama nord si pone l’obiettivo di costruire una alternativa all’attuale amministrazione non partendo da una discussione incentrata sui nomi e sulle leadership ma dalle cose da fare per la città Prima il programma, insomma. Le poltrone vengono dopo”.

“A mio avviso – conclude Mattaliano – il Campo Largo commetterebbe un errore di presunzione se non prendesse atto di ciò che il Sindaco di Taormina ha detto. Il Campo Largo deve fissare le priorità programmatiche per Palermo e, subito dopo, aprire il dialogo anche alle forze autonomiste e a realtà come quella di Cateno De Luca che si dicono alternative al centrodestra. La sfida alla destra si vince allargando il perimetro a chi vuole governare con concretezza, non ponendo veti ideologici prematuri. Confrontiamoci sui progetti: Palermo non può più aspettare”.

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