Le previsioni da Il Meteo.it

Dopo settimane segnate da temperature eccezionali, afa persistente e valori ben oltre le medie stagionali, l’atmosfera presenta adesso il conto. Il caldo estremo che ha dominato gran parte dell’Italia nelle ultime settimane sta lasciando spazio a una fase di forte instabilità atmosferica, caratterizzata da temporali intensi, grandinate improvvise e violente raffiche di vento.

Quello che sta accadendo non rappresenta un semplice cambio di scenario meteorologico. È una diretta conseguenza dell’enorme energia accumulata nei bassi strati dell’atmosfera durante la lunga fase di canicola.

Le violente perturbazioni che nelle ultime ore hanno colpito il Nord Italia stanno infatti rapidamente scivolando verso il Centro-Sud, portando con sé condizioni potenzialmente severe su numerose regioni italiane.

Secondo le analisi diffuse da iLMeteo.it, nelle prossime ore il peggioramento entrerà nella sua fase più delicata.

Perché il caldo sta generando temporali così violenti

Il meccanismo atmosferico che sta guidando questo brusco cambiamento è ormai ben noto ai meteorologi.

Le settimane di caldo estremo hanno caricato l’atmosfera di una quantità enorme di energia termica. Quando una massa d’aria più fresca inizia a penetrare su un ambiente già fortemente surriscaldato, il contrasto genera una rapida instabilità.

In termini tecnici entrano in gioco valori elevati di Convective Available Potential Energy, parametro che misura l’energia disponibile per la formazione di celle temporalesche particolarmente intense.

In presenza di questi squilibri atmosferici i temporali possono svilupparsi molto rapidamente e assumere caratteristiche violente.

Il caldo accumulato nei giorni precedenti diventa, di fatto, il carburante che alimenta i fenomeni estremi.

Giovedì 2 luglio il maltempo investe il Centro-Sud

Il fronte temporalesco sta seguendo una traiettoria molto precisa, spostandosi progressivamente dalle regioni settentrionali verso il resto della Penisola.

Nella prima fase i fenomeni più intensi interesseranno la Romagna.

Successivamente il peggioramento raggiungerà rapidamente il Centro Italia coinvolgendo Marche, Umbria, Toscana e Lazio.

Nel corso del tardo pomeriggio e in serata il maltempo raggiungerà anche il Sud.

Le aree maggiormente esposte risultano in particolare Campania e Puglia.

Il quadro meteorologico resta particolarmente delicato per la presenza di forti contrasti termici che potrebbero favorire la formazione di celle convettive molto organizzate.

Grandine e raffiche di vento tra i principali rischi

Il rischio non riguarda soltanto la pioggia intensa.

L’elevata energia presente nell’atmosfera aumenta sensibilmente la possibilità che i temporali vengano accompagnati da fenomeni localmente violenti.

Tra gli eventi più probabili figurano:

grandinate improvvise

forti raffiche di vento lineari

rovesci intensi concentrati in tempi molto brevi

rapidi peggioramenti localizzati

In queste situazioni i fenomeni possono svilupparsi in maniera estremamente rapida, rendendo complessa la previsione precisa delle aree maggiormente colpite.

Venerdì ultimi temporali, poi torna subito il grande caldo

Il peggioramento non si esaurirà completamente nelle prossime ore.

La giornata di venerdì presenterà ancora condizioni di residua instabilità atmosferica, soprattutto sulle regioni meridionali, dove saranno ancora possibili ulteriori rovesci e temporali sparsi.

Si tratterà però di una parentesi molto breve.

Già nel fine settimana lo scenario tornerà a cambiare radicalmente.

L’anticiclone subtropicale africano è infatti pronto a riconquistare rapidamente il Mediterraneo centrale.

Questo significherà un ritorno diffuso di condizioni stabili su gran parte del Paese.

Il sole tornerà protagonista quasi ovunque, accompagnato da un nuovo deciso aumento delle temperature.

L’estate, dunque, non arretra.

Si prende soltanto una pausa momentanea prima di tornare a dominare ancora una volta il quadro meteorologico italiano.