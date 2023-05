L’onorevole Dario Safina, deputato regionale del PD all’Assemblea Regionale Siciliana, interviene sulle vicende politiche che stanno interessando la comunità dei democratici di Campobello di Mazara (TP) e che hanno visto la Segreteria regionale e provinciale del PD ritirare il proprio sostegno all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione.

“Non posso che essere in linea con l’intervento della segreteria regionale e provinciale del mio partito – afferma Safina – e non mi sorprende la scelta di Stefano Tramonte di dimettersi dal ruolo di assessore comunale: la trovo, semmai, tardiva ed anche l’unica scelta possibile consequenziale con il percorso di chiarimento avviato dal partito. Ma la questione Campobello di Mazara non può essere limitata alla scelta di uno o di pochi.

“Grazie all’intervento della Segreteria regionale e non solo, si sta cercando di fare chiarezza dentro il PD. Ma questa è solo la prima tappa di un più profondo processo di ricostruzione della comunità dei democratici – sottolinea il deputato trapanese – attraverso la quale, una volta rigenerata e radicata, si possa davvero avviare la rigenerazione dell’intera comunità campobellese che ha bisogno di una politica con la P maiuscola che sappia fungere da presidio di legalità. E questo vale non solo per Campobello di Mazara ma per tutte le realtà dove il Partito Democratico deve tornare a rappresentare un punto di riferimento per i cittadini“.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.