Camporeale si prepara ad accogliere la prima edizione della Sciavata Fest, uno degli appuntamenti più rappresentativi della propria estate con una manifestazione che affonda le radici nel gusto e nella tradizione del territorio.

L’evento si svolgerà il 10 e l’11 agosto, in una due giorni ricca di incontri, musica, show cooking e degustazioni, in cui la cittadina celebrerà uno dei prodotti più identitari della cultura gastronomica locale, offrendo ai visitatori un’esperienza che unisce sapori, memoria, spettacolo e valorizzazione delle eccellenze del comprensorio.





La Sciavata rappresenta uno dei simboli della tradizione culinaria camporealese, una ricetta tramandata di generazione in generazione che racconta la semplicità e l’ingegno della civiltà contadina. Le sue origini risalgono al pane preparato nelle case del paese: da una parte dell’impasto, reso più morbido grazie all’aggiunta di una maggiore quantità d’acqua, prendeva forma una preparazione destinata ad accompagnare il rientro dei lavoratori dai campi. Il condimento, composto da cipolla, pangrattato, formaggio, acciughe e olio extravergine d’oliva, esprime l’essenza della cucina popolare siciliana e ha contribuito a rendere la Sciavata una delle specialità più riconoscibili di Camporeale.

«La Sciavata è un patrimonio della nostra comunità, una preparazione antica che racchiude storia, cultura e senso di appartenenza», dichiara il Sindaco Luigi Cino. «Attraverso questa manifestazione vogliamo valorizzare un’eccellenza che identifica Camporeale ben oltre i confini del nostro territorio, promuovendo al tempo stesso le produzioni locali, il patrimonio enogastronomico e la capacità della nostra comunità di accogliere visitatori e turisti. Eventi come la Sciavata Fest rappresentano un’opportunità concreta di promozione territoriale e di crescita per l’intero tessuto economico e culturale del paese».





La manifestazione prenderà il via domenica 10 agosto con “Borgo sotto le Stelle”, ospitato nell’Atrio Principe. Dalle ore 20.30 il pubblico potrà degustare i vini del territorio, un’altra eccellenza del territorio che ha reso famosa Camporeale a livello nazionale, attraverso un percorso dedicato alle produzioni vitivinicole locali. La serata proseguirà con due cooking show dedicati alla Sciavata, durante i quali sarà possibile assistere alla preparazione della ricetta tradizionale e partecipare alle degustazioni. A chiudere il primo appuntamento sarà il concerto di Alba Cavallaro, accompagnata alla chitarra da Francesco Maria Martorana, in un’atmosfera che coniugherà musica e tradizione.

Lunedì 11 agosto la Sciavata Fest entrerà nel vivo in Piazza delle Mimose. A partire dalle ore 20.00 protagonista sarà la degustazione della Sciavata, seguita dall’apertura degli stand di street food, che offriranno ai visitatori un percorso tra le eccellenze gastronomiche del territorio. Il gran finale della manifestazione sarà affidato al concerto dei Ricchi e Poveri, in programma alle ore 22.00, che concluderà due giornate dedicate alla valorizzazione delle tradizioni locali e alla promozione del patrimonio culturale ed enogastronomico di Camporeale.





Organizzato dal Comune di Camporeale e realizzato con il contributo del bando “Sicilia che Piace”, promosso dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, l’evento si conferma un’importante occasione per raccontare l’identità del territorio, sostenere le produzioni tipiche e offrire ai visitatori un’esperienza autentica all’insegna dei sapori, della cultura e dell’ospitalità camporealese.

Luogo: Camporeale, CAMPOREALE, PALERMO, SICILIA

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