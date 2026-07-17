Sono aperte le iscrizioni a “E-State in Movimento – Esploratori dei Monti Sicani”, il campus estivo gratuito promosso da CEIPES ETS in collaborazione con l’Ostello Terr@Terradi Prizzi.

L’iniziativa è rivolta a 8 ragazzi e ragazze dagli 11 ai 16 anni non compiuti e si svolgerà dal 29 luglio al 4 agosto 2026 presso l’Ostello Terr@Terra di Prizzi (PA).

Per sette giorni i partecipanti vivranno un’esperienza immersiva tra natura, escursioni, tradizioni locali, attività educative e momenti di condivisione, con l’obiettivo di promuovere autonomia, partecipazione e conoscenza del territorio.





La partecipazione è completamente gratuita e comprende il pernottamento per l’intera durata del campus.

Le candidature sono aperte fino al 23 luglio 2026 attraverso il modulo online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpMSgPkRoyC-BubmDkCFb5qHJGW6oIaOmJGXHKYs6ongY35w/viewform

Possono partecipare nuclei familiari con ISEE 2026 non superiore a €10.140,00. Al termine della raccolta delle candidature, le famiglie saranno contattate per completare l’iscrizione presso la sede di CEIPES ETS a Palermo.

Per maggiori informazioni, contattare:

CEIPES ETS – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e Sviluppo

Luogo: Prizzi, Piazza Padre Ennio Pintacuda snc – Filaga, PRIZZI, PALERMO, SICILIA

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