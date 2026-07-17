Aveva 30 anni

Silvio Baldini piange la scomparsa della figlia Valentina, morta a 30 anni. La notizia, diffusa nella mattinata di oggi, venerdì 17 luglio, dal Corriere dello Sport, ha raggiunto in poco tempo tutte le piazze del calcio italiano in cui il tecnico toscano ha lasciato un segno, compresa Palermo, dove Baldini ha guidato la panchina rosanero, conquistando la promozione in Serie B nel 2022.

Valentina era affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica. La sua condizione era nota da tempo, perché lo stesso allenatore ne aveva parlato pubblicamente in più occasioni negli anni, raccontando un legame che andava oltre la sfera familiare e influenzava anche il modo in cui viveva il lavoro in panchina. Baldini ha più volte spiegato di considerare il calcio un’attività relativa, se confrontata con le difficoltà quotidiane vissute fuori dal campo.”Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio”, ha sempre detto Baldini.