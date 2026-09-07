Continua a svolgersi nel solco della tradizione e della coerenza anche quest’anno la “Settimana della Legalità Giudici Livatino Saetta” organizzata dall’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” Aps – Ets.

Il programma, ancora in corso di definizione nei dettagli e di possibili ulteriori integrazioni da parte di questa Associazione, è stato volutamente ridimensionato per evitare sovrapposizioni con altre iniziative già preannunciate dall’amministrazione comunale nel corso dell’incontro programmatico del 13 luglio nella stanza del sindaco cui però non sono seguite altre riunioni preparatorie. In quella sede gli amministratori comunali presenti hanno preannunciato un fitto e diversificato calendario di eventi per cui ogni ulteriore aggiunta da parte nostra avrebbe potuto appesantire oltremodo il tutto e disorientare i cittadini e potenziali fruitori.





Alla luce di tutto ciò, si è deciso di confermare tutti gli appuntamenti cari ai Genitori di Rosario Livatino – Magistrato e Martire per la giornata del 21 settembre in cui si ricorderà il XXXVI anniversario del vile e barbaro assassinio del Magistrato di Canicattì, elevato agli onori degli altari al termine del processo di Canonizzazione richiesto e sostenuto dall’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” mantenendo il momento di preghiera preparatorio del 20 settembre così come gli omaggi floreali alla “Cappella di Famiglia Livatino Corbo” e alla “Stele Livatino” nonché l’omaggio del 25 settembre alla tomba del Giudice Saetta e del figlio Stefano. Si svolgerà in ottobre anche la manifestazione “I Madonnari disegnano la Legalità”.





“Abbiamo scelto con il Direttivo -dice Giuseppe Palilla, presidente dell’Associazione e compagno di liceo del Giudice- di ridimensionare il programma per evitare sovrapposizioni che qualcuno avrebbe potuto interpretare in maniera strumentale e polemica pur mantenendo fede alla tradizione instaurata dai Genitori di Rosario per il 21 settembre all’insegna della sobrietà. Il programma comunque è destinato ad ampliarsi con altre iniziative in fase di definizione da svolgere anche in seguito. Luoghi simbolo restano la Cappella della Famiglia Livatino Corbo, la chiesa di S. Domenico e la “Stele Livatino” in contrada S. Benedetto”.





Si trasmette il programma dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”, suscettibile di modifiche ed integrazioni con le iniziative dell’amministrazione comunale di Canicattì e di altre associazioni, gruppi e singoli cittadini, sottolineando ancora una volta che sono stati mantenuti gli appuntamenti religiosi e laici in ricordo del Presidente Antonino Saetta e del figlio Stefano e di Rosario Livatino, Vittime Innocenti della vile barbarie mafiosa.

Vincenzo Gallo

Giuseppe Palilla





Luogo: Canicattì, piazza Dante , CANICATTI’, AGRIGENTO, SICILIA

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