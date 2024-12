“Canicattini accogliente(n). Dieci anni di progetti SAI. Sfide e prospettive.”, questo il tema del convegno che venerdì 6 dicembre 2024, inizio ore 9:30, si tiene nell’aula consiliare di via Principessa Iolanda 51 a Canicattini Bagni, trasmesso in streaming sul canale YouTube del Comune https://www.youtube.com/channel/UCyv9RBdL5SYm5EoAq8cLECw

Il convegno, organizzato dall’Amministrazione comunale e dalle imprese sociali Passwork e La Pineta, che gestiscono le strutture comunali di accoglienza e integrazione dei migranti, rappresenta un’impor-tante occasione per fare il punto sui dieci anni di esperienza dei progetti ex SPRAR oggi SAI, Sistema Accoglienza Integrazione del Ministero dell’Interno, nella “Città del Liberty e della Musica”, e per discutere delle prospettive future in questo importante settore.

Al convegno, moderato dal giornalista Prospero Dente, Segretario provinciale di Assostampa Siracusa, saranno presenti esperti e le massime Autorità provinciali, regionali e nazionali che si occupano di immigrazione, dalla Prefettura alla Questura, dall’Assessorato regionale alla Famiglia e Politiche Sociali all’ASP di Siracusa, dalla Fondazione Adecco al SAI Centrale del Ministero dell’Interno, al Diparti-mento nazionale immigrazione dell’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, di cui il Sin-daco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, è Presidente regionale.

Una giornata di confronto per raccontare dieci anni di percorso solidale e inclusivo in una piccola realtà della provincia aretusea che, grazie alla lungimiranza dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Paolo Amenta, hanno reso l’accoglienza un valore fondamentale per il territorio e l’intera Comunità canicattinese che in questi anni ha saputo accogliere e integrare nel proprio tessuto sociale quanti arrivano dal sud del mondo e approdano qui, sugli Iblei, per coltivare un nuovo sogno di vita e di libertà.

«Un percorso – afferma il Sindaco Paolo Amenta – che come Amministrazione comunale dieci anni fa abbiamo deciso di intraprendere e che è stato condiviso e partecipato da tutta la Comunità canicattinese che ha saputo integrare nel proprio tessuto sociale i migranti che sono arrivati nella nostra città dove hanno trovato le giuste opportunità, casa, formazione e anche l’inserimento lavorativo, per costruirsi un futuro migliore. Un progetto collettivo realizzato insieme alle imprese sociali Passwork e La Pineta che lo gestiscono, che è diventato modello a livello nazionale, come ci viene riconosciuto dal Sistema SAI del Ministero dell’Interno».

Questo il programma del convegno:

Ore 9:30 Saluti

Paolo Amenta – Sindaco di Canicattini Bagni e presidente di ANCI Sicilia

Giovanni Signer – Prefetto di Siracusa

Ore 9.45 Presentazione dei progetti SAI DM e MSNA di Canicattini Bagni. Numeri, successi, criticità.

Paolo Amenta – Sindaco di Canicattini Bagni e Presidente ANCI Sicilia

Mario Mineo La Pineta ETS e Sebastiano Scaglione Passwork ETS, responsabili degli enti attuatori dei Progetti SAI

Ore 10.30 Approfondimenti

Aldo Virgilio – Etnopsichiatra di Catania

Francesco Reale – Segretario Generale Fondazione Adecco

Ore 11,45 Pausa Caffè

Ore 12.00 Presentazione Video realizzato dagli ospiti dei progetti SAI DM e MSNA di Canicattini B.

A cura del regista Giuseppe Ficara, con l’intervento di Simona Cascio e Andrea Baffo, coordinatori dell’équipes dei progetti

Ore 12,15 Testimonianze

Tareke Bhrane, Presidente Comitato 3 ottobre Lampedusa

Un beneficiario dei progetti SAI MSNA di Canicattini Bagni – Una beneficiaria del progetto SAI DM di Canicattini Bagni

Ore 12,45 Sfide e prospettive per la Rete SAI

Danilo Travaglione – Dipartimento per l’integrazione e l’accoglienza ANCI Nazionale

Sara Marano – Dirigente Ufficio Immigrazione Prefettura di Siracusa

Saverino Richiusa – Funzionario Direttivo del Servizio 3 del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

Lavinia Lo Curzio – Direttore Risorse Umane e Ufficio Immigrazione ASP Siracusa

Conclude:

Virginia Costa, Direttrice del Servizio Centrale Rete SAI

All’incontro di Canicattini Bagni partecipano anche i corsisti della formazione per Operatori del pubblico e privato sociale che si occupano di richiedenti asilo e rifugiati LHIVE in Partnership con UNHCR, e nel pomeriggio visiteranno la Struttura Obioma DM.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

