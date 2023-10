Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, con un pubblico avviso rende noto che si potrà presentare dal 01 Ottobre al 31 Ottobre 2023 allo sportello dell’Ufficio Elettorale (Stato Civile) del Comune di Canicattini Bagni, nel normale orario di apertura al pubblico, la domanda, redatta in carta libera e con firma non autenticata, per essere proposti alla Corte d’Appello di Catania quali persone idonee all’ufficio di Presidente di Seggio Elettorale.

Possono farne richiesta tutti i cittadini, che non l’abbiano già fatto in precedenza, che hanno compiuto il 18° anno di età; che sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali comunali; che sono in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; che non rientrano in una delle categorie di cui all’art. 38 del T.U. 361/1957.

Si presenta, invece, dal 01 Ottobre al 30 Novembre 2023 la domanda per essere inseriti nell’Albo Unico degli Scrutatori.

La domanda, redatta in carta libera e con firma non autenticata, deve essere presentata direttamente sempre allo sportello dell’Ufficio Elettorale (Stato Civile) del Comune, nel normale orario di apertura al pubblico.

Possono fare domanda i cittadini che presentano per la prima volta l’istanza e che hanno compiuto il 18° anno di età, sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali comunali, hanno assolto gli obblighi scolastici, non rientrano in una delle categorie di cui all’art. 38 del T.U. 361/1957.

Gli Avvisi pubblici sono reperibili sul sito del Comune www.comunedicanicattinibagni.it dal menù “Atti e Documenti” sezione “Avvisi e Domande” o dal menù “Uffici e Procedimenti” sezione “Servizi Elettorali”

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.