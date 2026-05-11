Il Cannolo Fest torna a Piana degli Albanesi tra spettacoli, degustazioni, musica, street food, cooking show e momenti di allegria. Tra le novità più attese della terza edizione, in programma il 16 e 17 maggio 2026, ci sarà la speciale formula “4 cannoli + 1 omaggio”.

Due giornate tra sapori, tradizioni e cultura dedicato al re della pasticceria siciliana, proposto nella sua forma più autentica: con ricotta di pecora locale, gocce di cioccolato, scorza croccante e cuore cremoso. Questo prodotto, che ha reso celebre la cittadina vicino a Palermo in tutta Italia, sarà il vero protagonista di un festival ricco di degustazioni, laboratori, show cooking, musica e itinerari enogastronomici immersi nella storia della comunità arbëreshë.





Sapori autentici e profumi irresistibili animeranno la manifestazione che, ancora una volta, trasformerà Piana degli Albanesi nella capitale del cannolo siciliano

Per la prima volta, oltre agli storici cannoli di Piana degli Albanesi (Extra Bar, Bar dello Sport, Dolci Sapori Siciliani, Al Chiosco, L’Artigiano del Cannolo – ex Bar Elena) e Santa Cristina Gela (Caffè del Corso dei Fratelli Biscari e Soul Caffè), il pubblico potrà assaporare nell’arena del Cannolo Taste anche le versioni provenienti da tutta l’isola, da Trapani a Messina, passando per Palermo, Enna e Bolognetta, in un viaggio tra le diverse interpretazioni di uno dei dolci più amati della tradizione siciliana.





“Abbiamo creduto fin da subito in questo evento perché rappresenta un’importante occasione per valorizzare uno dei simboli più autentici del nostro territorio e, allo stesso tempo, promuovere il patrimonio storico e culturale che ci contraddistingue – dichiara il sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta –. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno e alla passione dei maestri pasticceri locali. Per la prima volta stiamo lavorando in sinergia con realtà provenienti da tutta la Sicilia per dare vita a un evento unico, capace di consacrare il cannolo come dolce simbolo dell’isola nel mondo. Piana degli Albanesi si conferma ancora una volta un punto di riferimento per l’integrazione culturale ed enogastronomica”.

L’ edizione di quest’anno vedrà come testimonial d’eccezione Gianni Marino, volto noto della cucina televisiva italiana, affiancato alla conduzione dalla giornalista e conduttrice Rai Barbara Politi e dallo showman Massimo Minutella. Il festival si arricchirà inoltre della presenza di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della comicità, tra cui Salvo Terruso, il “Pastaio Matto”, il comico Ivan Fiore, il collettivo comico Comici in Palazzo con la presenza di Piero Dance e Antonio Balistreri e la DJ Claudia Giannettino, che animerà le serate con momenti musicali e intrattenimento.





Il programma del Cannolo Fest prenderà il via sabato 16 maggio con l’apertura del festival in programma dalle ore 11:00 alle 24:00, che ospiterà l’intero evento lungo Viale Otto Marzo, trasformando Piana degli Albanesi in un grande villaggio dedicato al cibo e al dolce simbolo della tradizione siciliana. Dalle ore 12:00 spazio al talk show “Il cannolo siciliano come marchio di qualità tra innovazione digitale e nuovi mercati”, un incontro dedicato al valore identitario del cannolo come modello di sviluppo territoriale, promosso dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna. A seguire, alle 13:00, il talk taste con il testimonial Gianni Marino che ci racconterà la sua idea di cucina siciliana.

Il pomeriggio entrerà nel vivo con una serie di cooking show dedicati alle eccellenze dolciarie dell’isola: alle 16:00 sarà protagonista Mauro Lo Faso con il cannolo di Bolognetta, mentre alle 17:00 Gaetano Di Salvo racconterà il cannolo di Enna e la tradizione del celebre Caffè Roma dal 1921. Grande attesa alle ore 18:00 per l’arrivo del super ospite speciale che riceverà il Premio Hora Skanderberg. Alle 19:00 sarà poi la volta del cooking show di Rocco Vultaggio, noto maestro pasticcere di Trapani che ci racconterà la particolarità del cannolo di Fulgatore.

La serata proseguirà dalle ore 22:00 con lo spettacolo di cabaret di Antonio Balistreri e Piero Dance da Comici in Palazzo. A seguire, il pubblico potrà partecipare al party Welcome to Piana con la dj internazionale Claudia Giannettino.





Si concluderà domenica 17 maggio sempre dalle 11:00 alle 24:00 tra gusto e divertimento. La giornata si aprirà alle 12:00 con il cooking show di Giovanni Tumminello dedicato alla storia dei dolci di Castelbuono. Alle 13:00 spazio a Salvo Terruso, che guiderà il pubblico alla scoperta dei sapori autentici del territorio, mentre alle 16:00 sarà protagonista il pasticcere pluripremiato Giovanni Cappello con il suo celebre cannolo palermitano. Alle 17:00 cooking show un’altro pasticcere di grande fama Lillo Freni, ci farà scoprire il cannolo messinese, a conferma del viaggio tra le diverse tradizioni dolciarie dell’isola che caratterizzerà questa seconda edizione del festival. Dalle 18:00 spazio al divertimento con la Man vs Cannolo Competition, la sfida dedicata a chi riuscirà a mangiare il cannolo più grande nel minor tempo possibile. Gran finale alle ore 21:00 con lo spettacolo di Ivan Fiore da Comici in Palazzo seguito dalle 22:00 dall’After Piana – Energia e Musica Live, che chiuderà il Cannolo Fest tra musica, spettacolo e festa collettiva.





Il Cannolo Fest non è soltanto un evento gastronomico, ma un’esperienza culturale completa: i visitatori potranno esplorare la Villa Comunale, la Cattedrale, le Chiese, il Borgo Sheshe (Museo a Cielo Aperto), Museo della cultura Arbëreshe (Musarb), il Museo del Cannolo e il Museo della Chiesa di San Giorgio.

Ideato e prodotto dalla Catanzaro & Partners e organizzato insieme al Comune di Piana degli Albanesi, il festival è sostenuto dall’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna.

Luogo: Viale 8 Marzo, Viale 8 Marzo, PIANA DEGLI ALBANESI, PALERMO, SICILIA

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